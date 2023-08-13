Молодого человека волонтеры разыскивают с 12 августа
В Салехарде (ЯНАО) пропал 20-летний Дмитрий Конев. Волонтеры в соцсети сообщают, что молодой человек пропал 12 августа.
«Внимание! Помогите найти человека! Конев Дмитрий Николаевич, 20 лет, Салехард, ЯНАО. С 12 августа 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале ДПСО «Ямал».
Пропавший был одет в серый спортивный костюм, сиреневую футболку, черные спортивные туфли и камуфлированную бандану. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Конева, просят звонить по телефонам 8 800 200 71 78 или 112.
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