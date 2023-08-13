13 августа 2023
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В ЯНАО волонтеры вторые сутки ищут 20-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Молодого человека волонтеры разыскивают с 12 августа Фото:

В Салехарде (ЯНАО) пропал 20-летний Дмитрий Конев. Волонтеры в соцсети сообщают, что молодой человек пропал 12 августа.

«Внимание! Помогите найти человека! Конев Дмитрий Николаевич, 20 лет, Салехард, ЯНАО. С 12 августа 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале ДПСО «Ямал».

Пропавший был одет в серый спортивный костюм, сиреневую футболку, черные спортивные туфли и камуфлированную бандану. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Конева, просят звонить по телефонам 8 800 200 71 78 или 112.

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В Салехарде (ЯНАО) пропал 20-летний Дмитрий Конев. Волонтеры в соцсети сообщают, что молодой человек пропал 12 августа. «Внимание! Помогите найти человека! Конев Дмитрий Николаевич, 20 лет, Салехард, ЯНАО. С 12 августа 2023 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в telegram-канале ДПСО «Ямал». Пропавший был одет в серый спортивный костюм, сиреневую футболку, черные спортивные туфли и камуфлированную бандану. Всех, кому что-либо известно о местонахождении Дмитрия Конева, просят звонить по телефонам 8 800 200 71 78 или 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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