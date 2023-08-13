Кредиторы «Челябметростроя» не стали сдавать имущество компании в аренду «Фирме «Техзащита»

Активы хотели сдать на время конкурсного производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кредиторы обанкроченной компании «Челябметрострой» не сдали имущество должника в аренду на время проведения конкурсного производства «Фирме «Техзащита». Это следует из данных, указанных на «Федресурсе».

«За заключение договора аренды имущественного комплекса должника на период проведения процедуры конкурсного производства с ООО «Фирма «Техзащита» проголосовали 22,55% присутствующих. «Воздержались» — 77,45% присутствующих. Решение по вопросу не принято», — указано в протоколе собрания кредиторов АО «Челябметрострой».

Ранее кредиторы компании-банкрота сами вышли с предложением сдать имущество в аренду на время проведения процедуры конкурсного производства. Причины, по которым не было принято положительное решение на собрании, не сообщаются. Также на собрании одна из кредиторов предложила рассмотреть вопрос о проведении повторной инвентаризации имущества должника АО «Челябметрострой». Этот вопрос решили рассмотреть позже.

«Челябметрострой» с 2000 года следил за состоянием строящегося в городе метрополитена. В январе 2023 года фирму объявили банкротом и ввели конкурсное управление. В июне обанкротившаяся компания «Челябметрострой» приостановила аукцион по продаже имущества за 160 миллионов рублей. Аукцион опротестовала компания «ЮжУралинвест», чья теплотрасса проходит по контролируемому должником земельному участку.