13 августа 2023
12 августа 2023

Кредиторы «Челябметростроя» не стали сдавать имущество компании в аренду «Фирме «Техзащита»

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на презентации метротрамвая. Челябинск, метро, тоннель, презентация метротрамвая
Активы хотели сдать на время конкурсного производства Фото:

Кредиторы обанкроченной компании «Челябметрострой» не сдали имущество должника в аренду на время проведения конкурсного производства «Фирме «Техзащита». Это следует из данных, указанных на «Федресурсе».

«За заключение договора аренды имущественного комплекса должника на период проведения процедуры конкурсного производства с ООО «Фирма «Техзащита» проголосовали 22,55% присутствующих. «Воздержались» — 77,45% присутствующих. Решение по вопросу не принято», — указано в протоколе собрания кредиторов АО «Челябметрострой».

Ранее кредиторы компании-банкрота сами вышли с предложением сдать имущество в аренду на время проведения процедуры конкурсного производства. Причины, по которым не было принято положительное решение на собрании, не сообщаются. Также на собрании одна из кредиторов предложила рассмотреть вопрос о проведении повторной инвентаризации имущества должника АО «Челябметрострой». Этот вопрос решили рассмотреть позже.

«Челябметрострой» с 2000 года следил за состоянием строящегося в городе метрополитена. В январе 2023 года фирму объявили банкротом и ввели конкурсное управление. В июне обанкротившаяся компания «Челябметрострой» приостановила аукцион по продаже имущества за 160 миллионов рублей. Аукцион опротестовала компания «ЮжУралинвест», чья теплотрасса проходит по контролируемому должником земельному участку.

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Кредиторы обанкроченной компании «Челябметрострой» не сдали имущество должника в аренду на время проведения конкурсного производства «Фирме «Техзащита». Это следует из данных, указанных на «Федресурсе». «За заключение договора аренды имущественного комплекса должника на период проведения процедуры конкурсного производства с ООО «Фирма «Техзащита» проголосовали 22,55% присутствующих. «Воздержались» — 77,45% присутствующих. Решение по вопросу не принято», — указано в протоколе собрания кредиторов АО «Челябметрострой». Ранее кредиторы компании-банкрота сами вышли с предложением сдать имущество в аренду на время проведения процедуры конкурсного производства. Причины, по которым не было принято положительное решение на собрании, не сообщаются. Также на собрании одна из кредиторов предложила рассмотреть вопрос о проведении повторной инвентаризации имущества должника АО «Челябметрострой». Этот вопрос решили рассмотреть позже. «Челябметрострой» с 2000 года следил за состоянием строящегося в городе метрополитена. В январе 2023 года фирму объявили банкротом и ввели конкурсное управление. В июне обанкротившаяся компания «Челябметрострой» приостановила аукцион по продаже имущества за 160 миллионов рублей. Аукцион опротестовала компания «ЮжУралинвест», чья теплотрасса проходит по контролируемому должником земельному участку.
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Ссылки по теме
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