13 августа 2023

Мятежники в Нигере собрались судить за госизмену свергнутого президента

© Служба новостей «URA.RU»
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Захватившие власть военнослужащие сообщили о собранных уликах против президента и его приспешников Фото:

Военный совет Нигера, сформированный мятежниками, хочет предъявить свергнутому президенту страны Мохамеду Базуму обвинения в госизмене. Об этом сообщили журналисты Катара.

«Военный совет Нигера докладывает: мы собрали доказательства для преследования свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и угрозе государственной безопасности», — было сказано в эфире телеканала Al Jazeera.

Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Мохамеда Базума, который был взят под стражу. Сам Базум отказывается уходить в отставку. Он попросил все остальное мировое сообщество вернуть прежнюю власть и конституционный порядок в стране.

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Военный совет Нигера, сформированный мятежниками, хочет предъявить свергнутому президенту страны Мохамеду Базуму обвинения в госизмене. Об этом сообщили журналисты Катара. «Военный совет Нигера докладывает: мы собрали доказательства для преследования свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и угрозе государственной безопасности», — было сказано в эфире телеканала Al Jazeera. Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Мохамеда Базума, который был взят под стражу. Сам Базум отказывается уходить в отставку. Он попросил все остальное мировое сообщество вернуть прежнюю власть и конституционный порядок в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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