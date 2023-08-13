Мятежники в Нигере собрались судить за госизмену свергнутого президента

Военный совет Нигера, сформированный мятежниками, хочет предъявить свергнутому президенту страны Мохамеду Базуму обвинения в госизмене. Об этом сообщили журналисты Катара.
«Военный совет Нигера докладывает: мы собрали доказательства для преследования свергнутого президента и его сообщников по обвинению в государственной измене и угрозе государственной безопасности», — было
Военный переворот в Нигере произошел 26 июля. Мятежники свергли президента Мохамеда Базума и назначили на его место генерала Абдурахмана Тчиани. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал военных мятежников в Нигере освободить президента Мохамеда Базума, который был взят под стражу. Сам Базум отказывается уходить в отставку. Он попросил все остальное мировое сообщество вернуть прежнюю власть и конституционный порядок в стране.
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