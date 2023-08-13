Силовики завершили расследование дела задержанного ФСБ главы челябинского района

Уголовное дело главы Катав-Ивановского района Шимановича направили прокурору

Николай Шиманович готовится к судебному процессу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Следователи завершили расследование по делу главы Катав-Ивановского района Челябинской области Николая Шимановича, задержанного ФСБ по обвинению в мошенничестве. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, после утверждения обвинительного заключения дело направят в суд.

«Расследование по делу Шимановича завершено и отправлено прокурору. После того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело направят в суд для рассмотрения по существу», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там от комментариев воздержались.

Сотрудники ФСБ задержали Шимановича в начале апреля. Ему предъявили обвинения в мошенничестве. По версии следствия, еще во время работы адвокатом он похитил вексель банкротящейся компании. После чего он продал ценные бумаги, а на вырученные деньги купил квартиру для дочери в Санкт-Петербурге.

После задержания Шимановича отправили под домашний арест. Несколько раз он нарушал условия ареста. Однако на ужесточение меры пресечения это не повлияло. В середине июля его выпустили под запрет определенных действий в связи с окончанием расследования. Свою вину он так и не признал.