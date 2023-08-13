13 августа 2023

У обвиняемого в педофилии челябинского педагога нашли фото голых школьниц

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Силовики проверили телефон и компьютер учителя Фото:
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Челябинский учитель надругался над школьницей

В телефоне учителя русского языка и литература Максима М., задержанного за надругательство над третьеклассницей, нашли интимные фото школьниц. В компьютере педагога также обнаружили сборник материалов порнографического характера.

«В телефоне у него нашли фото голых школьниц. Пока не ясно, кто на фото: его реальные ученицы или скачанные из интернета фото. А в его компьютере нашли различное порно», — сообщает издание «КП» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Проверив переписку, следователи обнаружили, что за день до надругательства над третьеклассницей мужчина попросил знакомую о встрече. Они вместе собирались лететь в отпуск. Однако полиция вмешалась в планы учителя покинуть страну.

Учителя задержали в ночь на 10 августа. Ему предъявили обвинения в иных действиях сексуального характера. По данным URA.RU, мужчина вывез девочку на кладбище и заставил ее заняться оральным сексом. После бросил и скрылся. Сам педагог обвинения отрицает. По его словам, он думал, что девочка заблудилась и решил ей помочь.

На следующий день после задержания учителю избрали меру пресечения. До 10 октября он пробудет в СИЗО.

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В телефоне учителя русского языка и литература Максима М., задержанного за надругательство над третьеклассницей, нашли интимные фото школьниц. В компьютере педагога также обнаружили сборник материалов порнографического характера. «В телефоне у него нашли фото голых школьниц. Пока не ясно, кто на фото: его реальные ученицы или скачанные из интернета фото. А в его компьютере нашли различное порно», — сообщает издание «КП» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Проверив переписку, следователи обнаружили, что за день до надругательства над третьеклассницей мужчина попросил знакомую о встрече. Они вместе собирались лететь в отпуск. Однако полиция вмешалась в планы учителя покинуть страну. Учителя задержали в ночь на 10 августа. Ему предъявили обвинения в иных действиях сексуального характера. По данным URA.RU, мужчина вывез девочку на кладбище и заставил ее заняться оральным сексом. После бросил и скрылся. Сам педагог обвинения отрицает. По его словам, он думал, что девочка заблудилась и решил ей помочь. На следующий день после задержания учителю избрали меру пресечения. До 10 октября он пробудет в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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