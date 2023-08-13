Курганцы требуют от губернатора Шумкова уволить его ставленника, замеченного в драках. Скрин

Курганцы просят Шумкова уволить замдиректора филармонии из-за скандалов

14 августа 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Представители культуры обратились к губернатору через петицию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганцы просят лишить должности заместителя директора Курганского театрально-концертного объединения Романа Можельского из-за скандалов с его участием. Петиция, обращенная губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, размещена на сайте www.change.org. «Уважаемый Вадим Михайлович. Просим обратить внимание на безобразные выходки заместителя директора Концертно-театрального объединения Романа Можельского. Уже несколько месяцев в СМИ гремят скандалы с его участием. В состоянии алкогольного опьянения Роман устраивает потасовки в автобусе при свидетелях. В сети появляются видео и скриншоты с систематическими матерными угрозами со стороны Романа и применением насилия в публичных местах. В группе проекта Квартирник 45 появляются посты с непристойными жестами и угрозами „обидчикам“», — говорится в тексте петиции. Автор петиции Максим Чубейкин отмечает, что культурная общественность Кургана обеспокоена безнаказанностью и отсутствием реакции филармонии и управления культуры Курганской области на скандалы с участием Можельского. «Мы просим уволить Романа Можельского с должности заместителя директора Концертно-театрального объединения за факты аморального поведения и полное несоответствие занимаемой должности», — пишет он. URA.RU направило запрос в управление культуры Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. «По указанным в петиции фактам и обращениям в соцсетях в отношении Р. Можельского будет проведена служебная проверка. По результатам проверки будет принято решение», — ответили в ведомстве. Связаться с Романом Можельским на момент публикации не удалось. Ранее сам Можельский сообщал, что получил должность в театрально-концертном объединении после общения с губернатором. URA.RU писало, что в 8 июля замдиректора Курганской филармонии Роман Можельский подрался в автобусе с одним из посетителей фестиваля «От Винта!». Очевидцы сняли инцидент на видео. Тогда конфликт урегулировали, протоколы не составлялись. Позже Можельский вызвал на поединок одного из интернет-троллей. В августе появилось видео драки возле одного из курганских баров, на котором человек, похожий на Можельского наносит удары другому мужчине. скрин: www.change.org скрин: www.change.org Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганцы просят лишить должности заместителя директора Курганского театрально-концертного объединения Романа Можельского из-за скандалов с его участием. Петиция, обращенная губернатору Курганской области Вадиму Шумкову, размещена на сайте www.change.org. «Уважаемый Вадим Михайлович. Просим обратить внимание на безобразные выходки заместителя директора Концертно-театрального объединения Романа Можельского. Уже несколько месяцев в СМИ гремят скандалы с его участием. В состоянии алкогольного опьянения Роман устраивает потасовки в автобусе при свидетелях. В сети появляются видео и скриншоты с систематическими матерными угрозами со стороны Романа и применением насилия в публичных местах. В группе проекта Квартирник 45 появляются посты с непристойными жестами и угрозами „обидчикам“», — говорится в тексте петиции. Автор петиции Максим Чубейкин отмечает, что культурная общественность Кургана обеспокоена безнаказанностью и отсутствием реакции филармонии и управления культуры Курганской области на скандалы с участием Можельского. «Мы просим уволить Романа Можельского с должности заместителя директора Концертно-театрального объединения за факты аморального поведения и полное несоответствие занимаемой должности», — пишет он. URA.RU направило запрос в управление культуры Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. «По указанным в петиции фактам и обращениям в соцсетях в отношении Р. Можельского будет проведена служебная проверка. По результатам проверки будет принято решение», — ответили в ведомстве. Связаться с Романом Можельским на момент публикации не удалось. Ранее сам Можельский сообщал, что получил должность в театрально-концертном объединении после общения с губернатором. URA.RU писало, что в 8 июля замдиректора Курганской филармонии Роман Можельский подрался в автобусе с одним из посетителей фестиваля «От Винта!». Очевидцы сняли инцидент на видео. Тогда конфликт урегулировали, протоколы не составлялись. Позже Можельский вызвал на поединок одного из интернет-троллей. В августе появилось видео драки возле одного из курганских баров, на котором человек, похожий на Можельского наносит удары другому мужчине.