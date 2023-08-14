Власти Тобольска предсказали число криминальных трупов на год вперед

Власти подсчитали, что за год в городе появится 93 тела, отправкой которых в морг придется заниматься мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске подсчитали, сколько криминальных и невостребованных трупов нужно будет транспортировать в морг за счет бюджета в ближайший год. Соответствующий тендер на услуги размещен на сайте госзакупок.

«Оказание услуг по транспортировке тел (останков) умерших (погибших) граждан. Объем услуг — 93 тела. Цена: 551 645 рублей», — значится в документах закупки, размещенной управлением административно-хозяйственного обслуживания Тобольска.

Исполнитель контракта должен будет транспортировать тела умерших в морг, для вскрытия и подготовки к захоронению. Речь идет о криминальных трупах, телах граждан, чья личность не установлена, тех, кто погиб в результате ЧС и катастроф, и покойниках, у которых нет близких, готовых заняться их погребением.

Контракт будет заключен до конца августа 2024 года. В пресс-службе администрации прокомментировали то, каким образом власти подсчитали конкретное число тел, которыми придется заниматься подрядчику.

«Конкретный месячный/годовой объем услуг определить сложно. При планировании закупки заказчик руководствуется статистикой прошлых периодов, вычисляя приблизительную потребность. Так, в 2022 году были оказаны услуги по перевозке 104 тел. За прошедший период 2023 года — 69», — рассказали URA.RU в мэрии Тобольска.