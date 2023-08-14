Курганский штурмовик вместе с самарским пулеметчиком полдня сдерживали атаки взвода ВСУ

15 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Боец из Кургана рассказал о том, как удерживал позиции от штурма ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец с позывным «Белый» вместе с самарским пулеметчиком и еще одним сослуживцем порядка 16 часов сдерживали штурм взвода ВСУ из 15 человек. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам курганский военнослужащий. «Остались втроем против взвода ВСУ из 15 человек. Как только стемнело они полезли со всех сторон нас штурмовать. Думали, что не выживем. Помогал нашему пулеметчику с позывным „Расписной“ из Самары корректировать огонь. Когда их гранаты начали долетать до нас, а наши боекомплекты заканчиваться, то вызвали на себя пушку „Рапиру“. Благодаря этому удалось ликвидировать несколько националистов и добыть патроны. Бои длились около 16 часов. В итоге мы их остановили, позиции удержали», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик 12 часов следил за перемещением отряда ВСУ, используя их рацию. Также боец из Кургана рассказал о сослуживце из Таджикистана, который в одиночку отбивался от двух отрядов националистов. По словам военного, боец сумел уничтожить несколько человек противника и выжить.

Курганский боец с позывным «Белый» вместе с самарским пулеметчиком и еще одним сослуживцем порядка 16 часов сдерживали штурм взвода ВСУ из 15 человек. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал сам курганский военнослужащий. «Остались втроем против взвода ВСУ из 15 человек. Как только стемнело они полезли со всех сторон нас штурмовать. Думали, что не выживем. Помогал нашему пулеметчику с позывным „Расписной“ из Самары корректировать огонь. Когда их гранаты начали долетать до нас, а наши боекомплекты заканчиваться, то вызвали на себя пушку „Рапиру“. Благодаря этому удалось ликвидировать несколько националистов и добыть патроны. Бои длились около 16 часов. В итоге мы их остановили, позиции удержали», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик 12 часов следил за перемещением отряда ВСУ, используя их рацию. Также боец из Кургана рассказал о сослуживце из Таджикистана, который в одиночку отбивался от двух отрядов националистов. По словам военного, боец сумел уничтожить несколько человек противника и выжить.