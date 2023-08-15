Эколог Шкрадюк предупредил о рисках отключения электричества при лесных пожарах

15 августа 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Если при лесных пожарах отключать электроэнергию, придется обесточивать детские сады, заводы, отметил Игорь Шкрадюк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Обесточивать полностью населенные пункты во время лесных пожаров нельзя, так как это приводит к остановке всего производства, жизненно важных объектов, а также водяных насосов, необходимых для ликвидации возгораний. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк. «Если совсем отключить электроэнергию [во время лесных пожаров], то это означает не только остановку предприятий, холодильников у населения и порчу продуктов, но и прекращение работы водяных насосов. То есть делать этого нельзя. Другое дело, что было бы неплохо уменьшить выработку электроэнергии и тех объектов, которые загрязняют среду, но, понимаете, как у нас устроена энергетика. Там нет такого, что вы просто раз и оставляете только то, что жизненно необходимо. Связь тут одна — водоснабжение, какие-нибудь медицинские приборы, поддерживающие жизнеобеспечение, и так далее. Если есть крупный завод, который может целенаправленно отключить большие агрегаты, — это хорошо. А если нет, то тогда вам надо отключать целые живые кварталы. Все подряд: и дома, и детские садики», — объяснил Игорь Шкрадюк. Ранее директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева заявила, что региональные власти должны созывать комиссии, которые и принимают обоснованное решение о необходимости обесточивать города или населенные пункты во время лесных пожаров. В случае угрозы распространения возгораний, руководство оперативного штаба пожаротушения решает вопрос о целесообразности эвакуации жителей. Только потом обесточиваются дома. Власти же на местах нарушают этот порядок. Они отключают электричество сразу, как только ветер меняет направление в сторону населенного пункта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Обесточивать полностью населенные пункты во время лесных пожаров нельзя, так как это приводит к остановке всего производства, жизненно важных объектов, а также водяных насосов, необходимых для ликвидации возгораний. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эколог, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Международного социально-экологического союза Игорь Шкрадюк. «Если совсем отключить электроэнергию [во время лесных пожаров], то это означает не только остановку предприятий, холодильников у населения и порчу продуктов, но и прекращение работы водяных насосов. То есть делать этого нельзя. Другое дело, что было бы неплохо уменьшить выработку электроэнергии и тех объектов, которые загрязняют среду, но, понимаете, как у нас устроена энергетика. Там нет такого, что вы просто раз и оставляете только то, что жизненно необходимо. Связь тут одна — водоснабжение, какие-нибудь медицинские приборы, поддерживающие жизнеобеспечение, и так далее. Если есть крупный завод, который может целенаправленно отключить большие агрегаты, — это хорошо. А если нет, то тогда вам надо отключать целые живые кварталы. Все подряд: и дома, и детские садики», — объяснил Игорь Шкрадюк. Ранее директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго России Елена Медведева заявила, что региональные власти должны созывать комиссии, которые и принимают обоснованное решение о необходимости обесточивать города или населенные пункты во время лесных пожаров. В случае угрозы распространения возгораний, руководство оперативного штаба пожаротушения решает вопрос о целесообразности эвакуации жителей. Только потом обесточиваются дома. Власти же на местах нарушают этот порядок. Они отключают электричество сразу, как только ветер меняет направление в сторону населенного пункта.