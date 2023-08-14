Задержанный ФСБ челябинский депутат не смог оспорить долг налоговой в сотни миллионов рублей

Депутат гордумы Челябинска Иванов проиграл ФНС иск на 263 млн рублей

Олег Иванов задержан ФСБ по обвинению в подделке документов и находится в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Восемнадцатый Арбитражный суд в Челябинске 14 августа оставил в силе решение о взыскании в пользу налоговиков 262,7 млн рублей с фирмы «Альфастрой» депутата гордумы Олега Иванова. Сам депутат задержан ФСБ по обвинению в подделке документов и находится в СИЗО.

«Суд рассмотрел апелляционную жалобу ООО „Альфастрой“ на решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.05.2023 года. Оставить решение без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в документах суда, полный текст решения еще не опубликован.

Долг перед ФНС у «Альфастроя» копился несколько лет. В конце мая суд признал за компанией долг в 262,7 млн рублей с учетом пени. По иску ФНС фирму признали банкротом. С учетом прежний налоговых задолженностей, а также исков от новых кредиторов, общая сумма долгов «Альфастроя» превысили 870 млн рублей. По требованию ФНС на имущество депутата в качестве обеспечительных мер наложен арест.

Сам Иванов был задержан сотрудниками ФСБ по обвинению в подделке документов и уходе от налогов. По уголовному делу также проходит его супруга, экс-депутат ЗСО Татьяна Завгородняя. Она находится под домашним арестом.

Находясь в СИЗО, Иванов подал ходатайство в Арбитражный суд с просьбой признать его банкротом. Суд пока не принял это заявление к производству. Адвокаты Иванова со СМИ не общаются.