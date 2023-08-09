К задержанному ФСБ депутату гордумы Челябинска выстроились в очередь кредиторы

Олегу Иванову становится все сложней отбиваться от кредиторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

К находящемуся в СИЗО депутату гордумы Челябинска Олегу Иванову кредиторы выстроились в очередь. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, только 8 — 9 августа к компании «АльфаСтрой» Иванова, признанной банкротом, принято три новых ходатайства об установлении требований.

«Заявление об установлении размера требований кредиторов принято от объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества „Динамо“. Дата подачи 9 августа», — отмечено на сайте арбитражного суда.

Также устанавливаются требования еще двух кредиторов: компаний «Теплоэнергосбыт» и «РТС-тендер». При этом ранее в иске «Динамо» потребовало уплаты 3,94 млн рублей (заявление суд рассматривать не стал), «Теплоэнергосбыт» — 497,55 тысячи. В результате совокупная сумма претензий «АльфаСтрою» в августе превысила 870 млн рублей.

Заявление о банкротстве компании в октябре 2022 года подал в суд Виктор Сухачев. Тогда же с аналогичными требованиями выступил и сам должник. Сухачев также стал первым, кто заявил требования кредитора, составившие 2,1 млн рублей. В итоге к настоящему моменту количество кредиторов достигло семи. Крупнейшими стали налоговики и «Ак Барс банк». Внешнее управление у должника введено 28 июня.

В июле Иванов попросил признать его банкротом. По требованию ФНС на имущество депутата в качестве обеспечительных мер наложен арест. Впервые Иванов был задержан в декабре 2022 года, а в СИЗО его водворили в июне, тогда же его супругу поместили под домашний арест. Владелец «АльфаСтроя» обвиняется в уклонении от уплаты налогов, подделке документов и преднамеренном банкротстве застройщика «Гринфлайт». Обвинение в подлоге также предъявлено жене, бывшему депутату заксобрания Татьяне Завгородней. Адвокаты Иванова со СМИ не общаются.