Власти ХМАО сообщили о количестве пострадавших при взрыве на месторождении

При взрыве на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО погибли двое человек и семеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа.
«Семь человек пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Югре. По предварительным данным, два человека погибли», — сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на данные ЦУКС МЧС.
На место происшествия выехали сотрудники Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Возможно в очаге горения находятся баллоны с азотом.
Взрыв на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошел вечером 13 августа. Пострадавших после осмотра медиками могут госпитализировать в ожоговые центры.
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