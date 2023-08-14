14 августа 2023

Власти ХМАО сообщили о количестве пострадавших при взрыве на месторождении

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При взрыве на нефтяном месторождении погибли двое человек и семеро пострадали Фото:

При взрыве на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО погибли двое человек и семеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа.

«Семь человек пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Югре. По предварительным данным, два человека погибли», — сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на данные ЦУКС МЧС.

На место происшествия выехали сотрудники Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Возможно в очаге горения находятся баллоны с азотом.

Взрыв на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошел вечером 13 августа. Пострадавших после осмотра медиками могут госпитализировать в ожоговые центры.

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При взрыве на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО погибли двое человек и семеро пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ханты-Мансийского автономного округа. «Семь человек пострадали при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в Югре. По предварительным данным, два человека погибли», — сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на данные ЦУКС МЧС. На место происшествия выехали сотрудники Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Возможно в очаге горения находятся баллоны с азотом. Взрыв на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошел вечером 13 августа. Пострадавших после осмотра медиками могут госпитализировать в ожоговые центры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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