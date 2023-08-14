14 августа 2023

МЧС ликвидировали пожар на нефтяном месторождении в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, мчс, дым, пожар, тушение, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Огнем были охвачены три бытовки и три единицы грузовой техники Фото:

Открытое горение на месте взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО ликвидировано. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.

«В 23.59 открытое горение на Талинском месторождении нефти ликвидировано. Площадь пожара составила около 100 квадратных метра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что огнем были охвачены три бытовки и три единицы грузовой техники. На месте работали три единицы техники частной пожарной охраны и одна МЧС России.

Ранее сообщалось, что вечером 13 августа на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошел взрыв. Власти округа сообщили, что в результате происшествия пострадали люди. Их доставляют в городскую больницу в Нягани. После осмотра они могут быть направлены в ожоговые центры.

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Открытое горение на месте взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО ликвидировано. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС. «В 23.59 открытое горение на Талинском месторождении нефти ликвидировано. Площадь пожара составила около 100 квадратных метра», — говорится в сообщении. Уточняется, что огнем были охвачены три бытовки и три единицы грузовой техники. На месте работали три единицы техники частной пожарной охраны и одна МЧС России. Ранее сообщалось, что вечером 13 августа на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошел взрыв. Власти округа сообщили, что в результате происшествия пострадали люди. Их доставляют в городскую больницу в Нягани. После осмотра они могут быть направлены в ожоговые центры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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