МЧС ликвидировали пожар на нефтяном месторождении в ХМАО

Открытое горение на месте взрыва на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО ликвидировано. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ГУ МЧС.
«В 23.59 открытое горение на Талинском месторождении нефти ликвидировано. Площадь пожара составила около 100 квадратных метра», — говорится в сообщении.
Уточняется, что огнем были охвачены три бытовки и три единицы грузовой техники. На месте работали три единицы техники частной пожарной охраны и одна МЧС России.
Ранее сообщалось, что вечером 13 августа на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО произошел взрыв. Власти округа сообщили, что в результате происшествия пострадали люди. Их доставляют в городскую больницу в Нягани. После осмотра они могут быть направлены в ожоговые центры.
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