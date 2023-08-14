Центробанк не увидел ничего плохого в падении рубля

14 августа 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

ЦБ России не исключает повышение ключевой ставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Центральный Банк России не наблюдает угроз для финансовой стабильности после падения курса рубля. Однако на ближайших заседаниях возможно повышение ключевой ставки. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ России. «ЦБ РФ не видит угроз для финстабильности в динамике рубля, допускает повышение ставки на ближайших заседаниях», — передает информацию пресс-службы ЦБ агентство «Интерфакс». Регулятор отметил, что курс валют формируется под влиянием большого числа факторов. Основной: сокращение экспорта и рост спроса на импорт. По последним данным курс доллара достиг 101 рубля во время торгов на Мосбирже. Евро — 110,9. В последний раз такой курс был в начале спецоперации. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что россияне не интересуются курсом доллара и евро. По его словам, за обменным курсам следят большие те, кто напрямую связан с колебаниями валют.

Центральный Банк России не наблюдает угроз для финансовой стабильности после падения курса рубля. Однако на ближайших заседаниях возможно повышение ключевой ставки. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ России. «ЦБ РФ не видит угроз для финстабильности в динамике рубля, допускает повышение ставки на ближайших заседаниях», — передает информацию пресс-службы ЦБ агентство «Интерфакс». Регулятор отметил, что курс валют формируется под влиянием большого числа факторов. Основной: сокращение экспорта и рост спроса на импорт. По последним данным курс доллара достиг 101 рубля во время торгов на Мосбирже. Евро — 110,9. В последний раз такой курс был в начале спецоперации. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что россияне не интересуются курсом доллара и евро. По его словам, за обменным курсам следят большие те, кто напрямую связан с колебаниями валют.