Центробанк не увидел ничего плохого в падении рубля

Центральный Банк России не наблюдает угроз для финансовой стабильности после падения курса рубля. Однако на ближайших заседаниях возможно повышение ключевой ставки. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ России.
«ЦБ РФ не видит угроз для финстабильности в динамике рубля, допускает повышение ставки на ближайших заседаниях», — передает информацию пресс-службы ЦБ агентство «Интерфакс». Регулятор отметил, что курс валют формируется под влиянием большого числа факторов. Основной: сокращение экспорта и рост спроса на импорт.
По последним данным курс доллара достиг 101 рубля во время торгов на Мосбирже. Евро — 110,9. В последний раз такой курс был в начале спецоперации. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что россияне не интересуются курсом доллара и евро. По его словам, за обменным курсам следят большие те, кто напрямую связан с колебаниями валют.
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