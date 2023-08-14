14 августа 2023
13 августа 2023

Жителям ЯНАО помогут вовремя вернуться домой из отпусков

Авиакомпания «Ямал» запустит вместительные лайнеры из Екатеринбурга, Тюмени и Уфы
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, аэропорт, авиакомпания ямал, самолет
Ямальская авиакомпания увеличила емкость на рейсах Фото:

Авиакомпания Ямал запустит вместительные лайнеры по востребованным направлениям, чтобы жители округа смогли вернуться домой из отпусков. Об этом авиаперевозчик сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Увеличиваем емкость на рейсах с 20 по 23 августа. Так, 20.08.2023 запущены рейсы YC147/148 Тюмень — Надым — Тюмень. Также 21.08.2023 рейсы YC149/250/249/150 Тюмень — Ноябрьск — Екатеринбург — Ноябрьск — Тюмень. 22.08.2023 г. рейсы YC10/9 Тюмень — Салехард — Тюмень и 23.08.202 3г. рейсыYC147/248/247/148 Тюмень — Надым — Уфа — Надым — Тюмень», — уточнили в сообщении.

Ранее ямальцы просили губернатора округа Дмитрия Артюхова помочь им вернуться домой из Москвы. Также жители писали, что не могут вернуться из отпусков из-за отсутствия билетов или дороги цен на них.

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Авиакомпания Ямал запустит вместительные лайнеры по востребованным направлениям, чтобы жители округа смогли вернуться домой из отпусков. Об этом авиаперевозчик сообщил в своем официальном telegram-канале. «Увеличиваем емкость на рейсах с 20 по 23 августа. Так, 20.08.2023 запущены рейсы YC147/148 Тюмень — Надым — Тюмень. Также 21.08.2023 рейсы YC149/250/249/150 Тюмень — Ноябрьск — Екатеринбург — Ноябрьск — Тюмень. 22.08.2023 г. рейсы YC10/9 Тюмень — Салехард — Тюмень и 23.08.202 3г. рейсыYC147/248/247/148 Тюмень — Надым — Уфа — Надым — Тюмень», — уточнили в сообщении. Ранее ямальцы просили губернатора округа Дмитрия Артюхова помочь им вернуться домой из Москвы. Также жители писали, что не могут вернуться из отпусков из-за отсутствия билетов или дороги цен на них.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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