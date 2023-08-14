Жителям ЯНАО помогут вовремя вернуться домой из отпусков

Авиакомпания «Ямал» запустит вместительные лайнеры из Екатеринбурга, Тюмени и Уфы

Ямальская авиакомпания увеличила емкость на рейсах Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Авиакомпания Ямал запустит вместительные лайнеры по востребованным направлениям, чтобы жители округа смогли вернуться домой из отпусков. Об этом авиаперевозчик сообщил в своем официальном telegram-канале.

«Увеличиваем емкость на рейсах с 20 по 23 августа. Так, 20.08.2023 запущены рейсы YC147/148 Тюмень — Надым — Тюмень. Также 21.08.2023 рейсы YC149/250/249/150 Тюмень — Ноябрьск — Екатеринбург — Ноябрьск — Тюмень. 22.08.2023 г. рейсы YC10/9 Тюмень — Салехард — Тюмень и 23.08.202 3г. рейсыYC147/248/247/148 Тюмень — Надым — Уфа — Надым — Тюмень», — уточнили в сообщении.

Ранее ямальцы просили губернатора округа Дмитрия Артюхова помочь им вернуться домой из Москвы. Также жители писали, что не могут вернуться из отпусков из-за отсутствия билетов или дороги цен на них.