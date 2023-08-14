В Кургане дневники с котятами обошли по продажам те, что с государственной символикой

15 августа 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Курганцы продолжают скупать школьные дневники с котятами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане спрос на школьные дневники с изображением котов выше, чем с изображение государственной символики. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники местных магазинов канцелярии. «Чаще стали брать дневники с флагом России и гербом. Причем приходят и спрашивают именно старшеклассники. В среднем такие дневники стоят 160-180 рублей», — рассказали URA.RU курганские продавцы. Сообщается, что средняя стоимость на дневники с котами и флагом России одинаковая. На сайте магазина товаров для школы и офиса «Буратино» указано, что осталось меньше 10 экземпляром дневника с гербом России. Сообщается, что маленьком количестве остались и те, на которых изображены коты. Ранее URA.RU писало, что курганским ученикам запретили покупать дневники с котятами. В одной из школ детей заставляют переходить на дневники с государственной символикой. Такая информация привела к тому, что курганцы стали закупать запрещенную школьную принадлежность. Решение о запрете дневников с котятами поддержал депутат Госдумы Александр Ильтяков.

В Кургане спрос на школьные дневники с изображением котов выше, чем с изображение государственной символики. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники местных магазинов канцелярии. «Чаще стали брать дневники с флагом России и гербом. Причем приходят и спрашивают именно старшеклассники. В среднем такие дневники стоят 160-180 рублей», — рассказали URA.RU курганские продавцы. Сообщается, что средняя стоимость на дневники с котами и флагом России одинаковая. На сайте магазина товаров для школы и офиса «Буратино» указано, что осталось меньше 10 экземпляром дневника с гербом России. Сообщается, что маленьком количестве остались и те, на которых изображены коты. Ранее URA.RU писало, что курганским ученикам запретили покупать дневники с котятами. В одной из школ детей заставляют переходить на дневники с государственной символикой. Такая информация привела к тому, что курганцы стали закупать запрещенную школьную принадлежность. Решение о запрете дневников с котятами поддержал депутат Госдумы Александр Ильтяков.