В Кургане дневники с котятами обошли по продажам те, что с государственной символикой

В Кургане спрос на школьные дневники с изображением котов выше, чем с изображение государственной символики. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники местных магазинов канцелярии.
«Чаще стали брать дневники с флагом России и гербом. Причем приходят и спрашивают именно старшеклассники. В среднем такие дневники стоят 160-180 рублей», — рассказали URA.RU курганские продавцы. Сообщается, что средняя стоимость на дневники с котами и флагом России одинаковая.
На сайте магазина товаров для школы и офиса «Буратино» указано, что осталось меньше 10 экземпляром дневника с гербом России. Сообщается, что маленьком количестве остались и те, на которых изображены коты.
Ранее URA.RU писало, что курганским ученикам запретили покупать дневники с котятами. В одной из школ детей заставляют переходить на дневники с государственной символикой. Такая информация привела к тому, что курганцы стали закупать запрещенную школьную принадлежность. Решение о запрете дневников с котятами поддержал депутат Госдумы Александр Ильтяков.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.