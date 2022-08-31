Курганцы закупают дневники с котятами после запрета на них

Старшеклассники решили поддержать спрос на «запрещенные» в одной из школ обложки дневников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские старшеклассники решили закупить дневники с изображением котят после новости о запрете на яркие обложки в одной из школ города Кургана. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«После новости о запрете дневников с котятами в другой школе дочь-старшеклассница решила купить именно такой дневник. Когда мы были в магазине канцтоваров, еще трое подростков зашли и спросили у продавцов, есть ли дневники с котятами. Им ответили, что есть, и они пошли выбирать. Такая реакция старшеклассников на запрет», — рассказала читательница URA.RU.

В крупных курганских сетях продажи канцтоваров URA.RU сообщили, что ажиотажного спроса не было ни на дневники с государственной символикой, ни на дневники с изображением котят. «Спрос на дневники с государственной символикой остается на уровне прежних лет, как и на дневники с другими изображениями. Ограничение в выборе обложек для дневников рекомендовано в одной школе, поэтому ажиотажа на символику или „на котят“ не возникло. Среди старшеклассников больше популярны однотонные дневники с надписями», — сказала менеджер сети «Армада».

Менеджер из сети «Буратино» отметила, что сезон продаж дневников начинается с июня, поэтому больше 90% школьников успели закупить дневники по своему вкусу. «Госсимволика популярна, потому что много школ с кадетским направлением. Популярны однотонные и белые дневники. Всплеска или упадка продаж дневников с котиками мы не наблюдаем. А некоторые школьники дневники не покупают, так как сейчас есть электронные дневники», — сказала она.

Ранее URA.RU писало, что учеников одной из курганских школ просили закупить дневники с изображением госсимволики, а изображения котят и супергероев запретили даже для начальных классов. В департаменте образования пояснили, что рекомендаций школам по поводу обложек школьных дневников не давали. Депутат Госдумы Александр Ильтяков поддержал запрет на дневники с котятами. Он сказал, что детей нужно приучать к строгости, порядку и любви к Родине.