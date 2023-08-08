Попавшая под суд бывшая зампред пермского правительства не успевает посещать духовника

09 августа 2023 в 16:29 Размер текста - 17 +

На суде Елена Лопаева попросила смягчить ей меру пресечения Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопаевой продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий еще на три месяца. Об этом стало известно в ходе судебного заседания 9 августа в Ленинском районном суде, где рассматривается уголовное дело экс-чиновницы краевого правительства. На суде Лопаева просила смягчить ей меру пресечения, пояснив, что она не успевает за отведенное время посещать своего духовника. «Я теолог и не успеваю посещать утренние и вечерние службы в церкви. Прошу хотя бы на час больше продлить мне время выхода на улицу. Я не успеваю посещать своего духовника. Мой браслет [для домашнего ареста] связан со специальным стационарным телефоном у меня дома. Сигнал от телефона до браслета действует на конкретное расстояние. Например, я не могу даже выйти на балкон своей квартиры — браслет запрещает. С церковной службы я буквально бегу домой, а мой духовник вообще на Бахаревке (микрорайон Перми — прим. URA.RU) живет!», — передает слова Лопаевой 59.RU. Лопаева обвиняется в хищении средств благотворительного фонда «Содействие XXI век». В июне суд изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Она имеет право выходить за пределы квартиры каждый день с 7 до 10 часов утра и с 17 до 20 часов вечера. Второй обвиняемой по уголовному делу является экс-директор указанного фонда Елена Найданова. Следствие считает, что фигурантки уголовного дела обналичивали, а затем выводили деньги под видом проведения различных мероприятий. Всего таким образом Лопаева и Найданова лишили фонд без малого 70 млн рублей. Ранее стало известно, что Найдановой удалось покинуть пределы страны. Сейчас она объявлена в розыск. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшему вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопаевой продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий еще на три месяца. Об этом стало известно в ходе судебного заседания 9 августа в Ленинском районном суде, где рассматривается уголовное дело экс-чиновницы краевого правительства. На суде Лопаева просила смягчить ей меру пресечения, пояснив, что она не успевает за отведенное время посещать своего духовника. «Я теолог и не успеваю посещать утренние и вечерние службы в церкви. Прошу хотя бы на час больше продлить мне время выхода на улицу. Я не успеваю посещать своего духовника. Мой браслет [для домашнего ареста] связан со специальным стационарным телефоном у меня дома. Сигнал от телефона до браслета действует на конкретное расстояние. Например, я не могу даже выйти на балкон своей квартиры — браслет запрещает. С церковной службы я буквально бегу домой, а мой духовник вообще на Бахаревке (микрорайон Перми — прим. URA.RU) живет!», — передает слова Лопаевой 59.RU. Лопаева обвиняется в хищении средств благотворительного фонда «Содействие XXI век». В июне суд изменил ей меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Она имеет право выходить за пределы квартиры каждый день с 7 до 10 часов утра и с 17 до 20 часов вечера. Второй обвиняемой по уголовному делу является экс-директор указанного фонда Елена Найданова. Следствие считает, что фигурантки уголовного дела обналичивали, а затем выводили деньги под видом проведения различных мероприятий. Всего таким образом Лопаева и Найданова лишили фонд без малого 70 млн рублей. Ранее стало известно, что Найдановой удалось покинуть пределы страны. Сейчас она объявлена в розыск.