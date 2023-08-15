15 августа 2023

Курганец рассказал, как бойцы ЧВК «Вагнер» помогали жителям Донбасса, используя собак

Казак Попов: ЧВК «Вагнер» привозила собак в приют ЛНР для помощи местным жителям
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Несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Екатеринбург, шеврон, чвк вагнер, pmc wagner group, группа вагнера
Бойцы ЧВК «Вагнер» до ухода из зоны СВО также помогали с содержанием приюта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» привозили собак в приют ЛНР, чтобы они помогали местным жителям носить воду и еду под обстрелами в подвалы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал атаман казачества России по Курганской области Сергей Попов, побывавший на фронте.

«Встретились в Луганске с директором собачьего приюта, ее собаки под обстрелами носили на себе людям в подвалы воду и еду. Все собаки обученные. Их в приют привозили бойцы ЧВК „Вагнер“», — рассказал казак. Также он отметил, что военные из частной компании регулярно помогали с содержанием приюта до ухода из зоны спецоперации.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, почему отказался переходить в другую частную компанию. По его словам, остаться в рядах «вагнеровцев» он решил из-за привычного уклада и военного порядка. Также сообщалось, что курганские добровольцы отправились в Африку в составе ЧВК «Вагнер». Рекрутер заявлял, что в данном направлении сейчас берут только тех, кто имеет боевой опыт в зоне СВО.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» привозили собак в приют ЛНР, чтобы они помогали местным жителям носить воду и еду под обстрелами в подвалы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал атаман казачества России по Курганской области Сергей Попов, побывавший на фронте. «Встретились в Луганске с директором собачьего приюта, ее собаки под обстрелами носили на себе людям в подвалы воду и еду. Все собаки обученные. Их в приют привозили бойцы ЧВК „Вагнер“», — рассказал казак. Также он отметил, что военные из частной компании регулярно помогали с содержанием приюта до ухода из зоны спецоперации. Ранее URA.RU писало, что курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, почему отказался переходить в другую частную компанию. По его словам, остаться в рядах «вагнеровцев» он решил из-за привычного уклада и военного порядка. Также сообщалось, что курганские добровольцы отправились в Африку в составе ЧВК «Вагнер». Рекрутер заявлял, что в данном направлении сейчас берут только тех, кто имеет боевой опыт в зоне СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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