Курганец рассказал, как бойцы ЧВК «Вагнер» помогали жителям Донбасса, используя собак

Казак Попов: ЧВК «Вагнер» привозила собак в приют ЛНР для помощи местным жителям

Бойцы ЧВК «Вагнер» до ухода из зоны СВО также помогали с содержанием приюта Фото: Московец Илья © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» привозили собак в приют ЛНР, чтобы они помогали местным жителям носить воду и еду под обстрелами в подвалы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал атаман казачества России по Курганской области Сергей Попов, побывавший на фронте.

«Встретились в Луганске с директором собачьего приюта, ее собаки под обстрелами носили на себе людям в подвалы воду и еду. Все собаки обученные. Их в приют привозили бойцы ЧВК „Вагнер“», — рассказал казак. Также он отметил, что военные из частной компании регулярно помогали с содержанием приюта до ухода из зоны спецоперации.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец ЧВК «Вагнер» рассказал, почему отказался переходить в другую частную компанию. По его словам, остаться в рядах «вагнеровцев» он решил из-за привычного уклада и военного порядка. Также сообщалось, что курганские добровольцы отправились в Африку в составе ЧВК «Вагнер». Рекрутер заявлял, что в данном направлении сейчас берут только тех, кто имеет боевой опыт в зоне СВО.