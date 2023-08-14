Президент Путин назначил нового курганского судью

В Курганском городском суде появится новый судья. Документ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Информация опубликована на официальном сайте правовой информации.
«Назначить судьей Курганского городского суда Денисову Светлану Михайловну», — сообщает указ главы государства. Полномочия судьи даны на шестилетний срок.
Денисова работает в судебной системе с 2001 года. До назначения 46-летняя Денисова занимала должность мирового судьи на одном из участков города Кургана.
Ранее URA.RU сообщало, что кандидат подал заявление на должность зампредседателя областного суда. Высшая коллегия судей в Москве дала рекомендацию курганскому судье.
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