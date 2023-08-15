Глава курганского округа выразил соболезнования семьям погибших в Махачкале

Петр Скоробогатов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале

Глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов выразил соболезнования семьям погибших в Махачкале жителей. Он назвал взрыв на автозаправке — трагедией. Заявление глава округа сделал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Махачкале 14 августа произошла трагедия, в результате которой, по последним данным, погибли 35 человек, в том числе несколько детей. Искренне соболезнуем семьям погибших, мы скорбим вместе с вами», — написал Скоробогатов в посте.

Скоробогатов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, за жизни и здоровье которых борются врачи. «Махачкала, мы с тобой…», — отметил глава округа.

Ранее 14 августа в Махачкале возле нефтебазы взорвалась автозаправка. Очевидцы рассказали, что взрывная волна ощущалась в нескольких кварталах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия.