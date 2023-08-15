Глава курганского округа выразил соболезнования семьям погибших в Махачкале

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Петр Скоробогатов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим Фото:
новость из сюжета
Взрыв на АЗС в Махачкале

Глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов выразил соболезнования семьям погибших в Махачкале жителей. Он назвал взрыв на автозаправке — трагедией. Заявление глава округа сделал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Махачкале 14 августа произошла трагедия, в результате которой, по последним данным, погибли 35 человек, в том числе несколько детей. Искренне соболезнуем семьям погибших, мы скорбим вместе с вами», — написал Скоробогатов в посте.

Скоробогатов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, за жизни и здоровье которых борются врачи. «Махачкала, мы с тобой…», — отметил глава округа.

Ранее 14 августа в Махачкале возле нефтебазы взорвалась автозаправка. Очевидцы рассказали, что взрывная волна ощущалась в нескольких кварталах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Целинного округа Курганской области Петр Скоробогатов выразил соболезнования семьям погибших в Махачкале жителей. Он назвал взрыв на автозаправке — трагедией. Заявление глава округа сделал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «В Махачкале 14 августа произошла трагедия, в результате которой, по последним данным, погибли 35 человек, в том числе несколько детей. Искренне соболезнуем семьям погибших, мы скорбим вместе с вами», — написал Скоробогатов в посте. Скоробогатов пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, за жизни и здоровье которых борются врачи. «Махачкала, мы с тобой…», — отметил глава округа. Ранее 14 августа в Махачкале возле нефтебазы взорвалась автозаправка. Очевидцы рассказали, что взрывная волна ощущалась в нескольких кварталах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...