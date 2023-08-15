Бастрыкин возбудил дело после массовых задержек рейсов из Екатеринбурга в Анталью

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Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после задержек самолет Red Wings Фото:
новость из сюжета
Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массовых задержек рейсов авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Анталью, а также в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings», — сообщили в telegram-канале «Следком». Дело возбуждено в Московском следственное управление на транспорте СКР.

Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью, пассажиры были вынуждены ждать рейс более трех суток. Это произошло из-за поломки бортов авиакомпании Red Wings. Росавиация поручила выделить дополнительные самолеты, чтобы перевезти туристов. Первые лайнеры уже прилетели в Анталью и в Екатеринбург.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массовых задержек рейсов авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Анталью, а также в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings», — сообщили в telegram-канале «Следком». Дело возбуждено в Московском следственное управление на транспорте СКР. Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью, пассажиры были вынуждены ждать рейс более трех суток. Это произошло из-за поломки бортов авиакомпании Red Wings. Росавиация поручила выделить дополнительные самолеты, чтобы перевезти туристов. Первые лайнеры уже прилетели в Анталью и в Екатеринбург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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