Бастрыкин возбудил дело после массовых задержек рейсов из Екатеринбурга в Анталью

15 августа 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после задержек самолет Red Wings Фото: Официальный сайт Совета Федерации новость из сюжета Более 400 туристов не могут вернуться в Екатеринбург из Антальи Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массовых задержек рейсов авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Анталью, а также в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings», — сообщили в telegram-канале «Следком». Дело возбуждено в Московском следственное управление на транспорте СКР. Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью, пассажиры были вынуждены ждать рейс более трех суток. Это произошло из-за поломки бортов авиакомпании Red Wings. Росавиация поручила выделить дополнительные самолеты, чтобы перевезти туристов. Первые лайнеры уже прилетели в Анталью и в Екатеринбург.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после массовых задержек рейсов авиакомпании Red Wings из Екатеринбурга в Анталью, а также в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Председатель СК России [Александр Бастрыкин] поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг авиакомпанией Red Wings», — сообщили в telegram-канале «Следком». Дело возбуждено в Московском следственное управление на транспорте СКР. Более 800 туристов столкнулись с проблемой вылета из Екатеринбурга в Анталью, пассажиры были вынуждены ждать рейс более трех суток. Это произошло из-за поломки бортов авиакомпании Red Wings. Росавиация поручила выделить дополнительные самолеты, чтобы перевезти туристов. Первые лайнеры уже прилетели в Анталью и в Екатеринбург.