15 августа 2023

Ладу Дэнс увезли в закрытую клинику из-за угроз убийством. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь. Москва , скорая помошь
Сергей Пудовкин сообщил, что Ладу Дэнс перевезли в закрытую клинику Фото:

Пострадавшую в ДТП певицу Ладу Дэнс (Лада Волкова) перевезли в закрытую клинику из-за преследований и угроз в ее адрес. Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.

«Я сегодня принял решение перевести Ладу из клиники, где она проходила сложный многоступенчатый реабилитационный процесс», — заявил Пудовкин в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что после аварии певице стали поступать угрозы об убийстве.

По словам Пудовкина, было подано два исковых заявления об угрозах. Звонки и сообщения были зафиксированы и переданы спецслужбе. Он отметил, что давний фанат Лады Дэнс активизировался после ДТП. Он следит за ней несколько лет. Фанат узнал адрес и место, где находится певица.

Звездный адвокат Сергей Жорин подтвердил угрозы в адрес Лады Дэнс в беседе с Пятым каналом. По его словам, множество сообщений певица получает через социальные сети.

Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске 6 августа. Спустя время тяжелое состояние певицы ухудшилось. Ей было тяжело дышать. Через несколько дней певица уже смогла связаться с родными.

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Пострадавшую в ДТП певицу Ладу Дэнс (Лада Волкова) перевезли в закрытую клинику из-за преследований и угроз в ее адрес. Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовкин. «Я сегодня принял решение перевести Ладу из клиники, где она проходила сложный многоступенчатый реабилитационный процесс», — заявил Пудовкин в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что после аварии певице стали поступать угрозы об убийстве. По словам Пудовкина, было подано два исковых заявления об угрозах. Звонки и сообщения были зафиксированы и переданы спецслужбе. Он отметил, что давний фанат Лады Дэнс активизировался после ДТП. Он следит за ней несколько лет. Фанат узнал адрес и место, где находится певица. Звездный адвокат Сергей Жорин подтвердил угрозы в адрес Лады Дэнс в беседе с Пятым каналом. По его словам, множество сообщений певица получает через социальные сети. Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске 6 августа. Спустя время тяжелое состояние певицы ухудшилось. Ей было тяжело дышать. Через несколько дней певица уже смогла связаться с родными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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