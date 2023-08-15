Пострадавшую в ДТП певицу Ладу Дэнс (Лада Волкова) перевезли в закрытую клинику из-за преследований и угроз в ее адрес. Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовкин.
«Я сегодня принял решение перевести Ладу из клиники, где она проходила сложный многоступенчатый реабилитационный процесс», — заявил Пудовкин в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что после аварии певице стали поступать угрозы об убийстве.
По словам Пудовкина, было подано два исковых заявления об угрозах. Звонки и сообщения были зафиксированы и переданы спецслужбе. Он отметил, что давний фанат Лады Дэнс активизировался после ДТП. Он следит за ней несколько лет. Фанат узнал адрес и место, где находится певица.
Звездный адвокат Сергей Жорин подтвердил угрозы в адрес Лады Дэнс в беседе с Пятым каналом. По его словам, множество сообщений певица получает через социальные сети.
Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске 6 августа. Спустя время тяжелое состояние певицы ухудшилось. Ей было тяжело дышать. Через несколько дней певица уже смогла связаться с родными.
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