Ладу Дэнс увезли в закрытую клинику из-за угроз убийством. Видео

15 августа 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Сергей Пудовкин сообщил, что Ладу Дэнс перевезли в закрытую клинику Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пострадавшую в ДТП певицу Ладу Дэнс (Лада Волкова) перевезли в закрытую клинику из-за преследований и угроз в ее адрес. Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовкин. «Я сегодня принял решение перевести Ладу из клиники, где она проходила сложный многоступенчатый реабилитационный процесс», — заявил Пудовкин в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что после аварии певице стали поступать угрозы об убийстве. По словам Пудовкина, было подано два исковых заявления об угрозах. Звонки и сообщения были зафиксированы и переданы спецслужбе. Он отметил, что давний фанат Лады Дэнс активизировался после ДТП. Он следит за ней несколько лет. Фанат узнал адрес и место, где находится певица. Звездный адвокат Сергей Жорин подтвердил угрозы в адрес Лады Дэнс в беседе с Пятым каналом. По его словам, множество сообщений певица получает через социальные сети. Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске 6 августа. Спустя время тяжелое состояние певицы ухудшилось. Ей было тяжело дышать. Через несколько дней певица уже смогла связаться с родными.

Пострадавшую в ДТП певицу Ладу Дэнс (Лада Волкова) перевезли в закрытую клинику из-за преследований и угроз в ее адрес. Об этом сообщил директор певицы Сергей Пудовкин. «Я сегодня принял решение перевести Ладу из клиники, где она проходила сложный многоступенчатый реабилитационный процесс», — заявил Пудовкин в беседе с Пятым каналом. Он отметил, что после аварии певице стали поступать угрозы об убийстве. По словам Пудовкина, было подано два исковых заявления об угрозах. Звонки и сообщения были зафиксированы и переданы спецслужбе. Он отметил, что давний фанат Лады Дэнс активизировался после ДТП. Он следит за ней несколько лет. Фанат узнал адрес и место, где находится певица. Звездный адвокат Сергей Жорин подтвердил угрозы в адрес Лады Дэнс в беседе с Пятым каналом. По его словам, множество сообщений певица получает через социальные сети. Лада Дэнс попала в ДТП в Подольске 6 августа. Спустя время тяжелое состояние певицы ухудшилось. Ей было тяжело дышать. Через несколько дней певица уже смогла связаться с родными.