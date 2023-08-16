Марочко: украинские силовики угрозами заставляют мирных жителей строить оборону

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На окраине Купяска Киев заставляет мужчин и женщин строить форты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Купянске Харьковской области украинские власти угрозами заставляют мирных гражданских строить оборонные сооружения. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На окраинах Купянска украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы. Мужчин угрозами заставляют выполнять тяжелую физическую работу для постройки фортификационных сооружений», — рассказал Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. По его словам, жителей вынуждают носить тяжелые стройматериалы. К работе привлекают и женщин, заставляя их выполнять мелкую хозяйственную деятельность.

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступали одновременно на пяти направлениях, одно из них — купянское. ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ и наступать сами. Город Купянск — одна из важнейших стратегических точек на данном направлении и фронте СВО в целом. Марочко также говорил о том, что украинские силы используют мирных в качестве «живого щита», передает RT.

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В Купянске Харьковской области украинские власти угрозами заставляют мирных гражданских строить оборонные сооружения. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На окраинах Купянска украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы. Мужчин угрозами заставляют выполнять тяжелую физическую работу для постройки фортификационных сооружений», — рассказал Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. По его словам, жителей вынуждают носить тяжелые стройматериалы. К работе привлекают и женщин, заставляя их выполнять мелкую хозяйственную деятельность. За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступали одновременно на пяти направлениях, одно из них — купянское. ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ и наступать сами. Город Купянск — одна из важнейших стратегических точек на данном направлении и фронте СВО в целом. Марочко также говорил о том, что украинские силы используют мирных в качестве «живого щита», передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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