Марочко: украинские силовики угрозами заставляют мирных жителей строить оборону

16 августа 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

На окраине Купяска Киев заставляет мужчин и женщин строить форты Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Купянске Харьковской области украинские власти угрозами заставляют мирных гражданских строить оборонные сооружения. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На окраинах Купянска украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы. Мужчин угрозами заставляют выполнять тяжелую физическую работу для постройки фортификационных сооружений», — рассказал Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. По его словам, жителей вынуждают носить тяжелые стройматериалы. К работе привлекают и женщин, заставляя их выполнять мелкую хозяйственную деятельность. За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступали одновременно на пяти направлениях, одно из них — купянское. ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ и наступать сами. Город Купянск — одна из важнейших стратегических точек на данном направлении и фронте СВО в целом. Марочко также говорил о том, что украинские силы используют мирных в качестве «живого щита», передает RT.

В Купянске Харьковской области украинские власти угрозами заставляют мирных гражданских строить оборонные сооружения. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На окраинах Купянска украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы. Мужчин угрозами заставляют выполнять тяжелую физическую работу для постройки фортификационных сооружений», — рассказал Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. По его словам, жителей вынуждают носить тяжелые стройматериалы. К работе привлекают и женщин, заставляя их выполнять мелкую хозяйственную деятельность. За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступали одновременно на пяти направлениях, одно из них — купянское. ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ и наступать сами. Город Купянск — одна из важнейших стратегических точек на данном направлении и фронте СВО в целом. Марочко также говорил о том, что украинские силы используют мирных в качестве «живого щита», передает RT.