В Купянске Харьковской области украинские власти угрозами заставляют мирных гражданских строить оборонные сооружения. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На окраинах Купянска украинские власти привлекают гражданское население в качестве бесплатной рабочей силы. Мужчин угрозами заставляют выполнять тяжелую физическую работу для постройки фортификационных сооружений», — рассказал Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости. По его словам, жителей вынуждают носить тяжелые стройматериалы. К работе привлекают и женщин, заставляя их выполнять мелкую хозяйственную деятельность.
За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) наступали одновременно на пяти направлениях, одно из них — купянское. ВС РФ продолжают отражать атаки ВСУ и наступать сами. Город Купянск — одна из важнейших стратегических точек на данном направлении и фронте СВО в целом. Марочко также говорил о том, что украинские силы используют мирных в качестве «живого щита», передает RT.
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