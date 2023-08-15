ВСУ пытались атаковать на пяти направлениях почти одновременно

Армия РФ отразила атаки ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В течение суток Вооруженные силы Украины пытались наступить на пяти направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«ВСУ в течение суток пытались наступить на пяти направлениях. Запорожском, Купянском, Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком», — сообщили в ведомстве во время брифинга.
Больше всего Киев за сутки потерял на донецком направлении — 230 человек. На купянском направлении ВСУ потеряли до 100 солдат.
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