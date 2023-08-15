ВСУ пытались атаковать на пяти направлениях почти одновременно

Минобороны РФ: ВСУ пытались наступать на пяти направлениях

15 августа 2023 в 17:21 Размер текста - 17 +

Армия РФ отразила атаки ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В течение суток Вооруженные силы Украины пытались наступить на пяти направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. «ВСУ в течение суток пытались наступить на пяти направлениях. Запорожском, Купянском, Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Больше всего Киев за сутки потерял на донецком направлении — 230 человек. На купянском направлении ВСУ потеряли до 100 солдат.

В течение суток Вооруженные силы Украины пытались наступить на пяти направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. «ВСУ в течение суток пытались наступить на пяти направлениях. Запорожском, Купянском, Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Больше всего Киев за сутки потерял на донецком направлении — 230 человек. На купянском направлении ВСУ потеряли до 100 солдат.