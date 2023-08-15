ВСУ пытались атаковать на пяти направлениях почти одновременно

Минобороны РФ: ВСУ пытались наступать на пяти направлениях
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Армия РФ отразила атаки ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В течение суток Вооруженные силы Украины пытались наступить на пяти направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«ВСУ в течение суток пытались наступить на пяти направлениях. Запорожском, Купянском, Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком», — сообщили в ведомстве во время брифинга.

Больше всего Киев за сутки потерял на донецком направлении — 230 человек. На купянском направлении ВСУ потеряли до 100 солдат.

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В течение суток Вооруженные силы Украины пытались наступить на пяти направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. «ВСУ в течение суток пытались наступить на пяти направлениях. Запорожском, Купянском, Донецком, Краснолиманском и Южнодонецком», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Больше всего Киев за сутки потерял на донецком направлении — 230 человек. На купянском направлении ВСУ потеряли до 100 солдат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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