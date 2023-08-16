Российские адвокаты просят освободить Блиновскую, чтобы она заработала на оплату долгов

16 августа 2023 в 12:11 Размер текста - 17 +

Если Блиновскую выпустят из-под домашнего ареста, она сможет заработать денег для уплаты налогов Фото: Георгий Бергал © URA.RU Блогера, зарабатывающую на «Марафонах желаний», Елену Блиновскую необходимо выпустить из-под домашнего ареста. Подписка о невыезде даст ей возможность продолжить свою деятельность и заработать деньги на оплату долга перед Федеральной налоговой службой. На этом настаивают адвокаты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП «БПК»), стало известно URA.RU. «В случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого, указанных в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ (то есть индивидуального предпринимателя или члена органа управления организацией) суд в обязательном порядке должен рассмотреть возможность избрания тоймеры, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности. Действующий в отношении блогера-миллионника Елены Блиновской режим подразумевает запрет на использование средств связи. В том числе, разумеется, и интернета», — отметил в беседе с URA.RU эксперт ЦОП БПК Тимофей Ермак (адвокатское бюро «Юрлов и партнеры»). Новость по теме Бизнес-омбудсмен РФ заступился за Елену Блиновскую, предложив свою помощь Это поможет ей возместить ущерб государству, уверен уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. «после всего, что произошло, лучше дать ей в руки набор возможностей добровольно возместить тот ущерб бюджету, который она нанесла. Делать это она не отказывается, а исчезнуть из поля зрения следственных органов ей теперь вряд ли удастся», — заявил бизнес-омбудсмен URA.RU. О готовности возместить неуплаченные налоги URA.RU стало известно также от адвоката блогера Натальи Сальниковой. «Человек не может прийти в налоговый орган и дать объяснения. На наш взгляд, руководитель следственного органа или руководитель налоговой службы должны принять решение вступить в диалог. Посмотреть на доказательства и последствия своих действий. Нужна медиация. Мы со своей стороны готовы заплатить тот налог, который будет рассчитан справедливо. Уже уплаченные Блиновской 55 млн рублей — это то, что нам удалось с трудом собрать с дебиторов», — отметила она. В апреле против Блиновской было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. До 26 октября Блиновская будет находиться под домашним арестом с запретом выхода в интернет. По уголовному делу было арестовано имущество на 64 миллиарда рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогера, зарабатывающую на «Марафонах желаний», Елену Блиновскую необходимо выпустить из-под домашнего ареста. Подписка о невыезде даст ей возможность продолжить свою деятельность и заработать деньги на оплату долга перед Федеральной налоговой службой. На этом настаивают адвокаты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП «БПК»), стало известно URA.RU. «В случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого, указанных в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ (то есть индивидуального предпринимателя или члена органа управления организацией) суд в обязательном порядке должен рассмотреть возможность избрания тоймеры, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности. Действующий в отношении блогера-миллионника Елены Блиновской режим подразумевает запрет на использование средств связи. В том числе, разумеется, и интернета», — отметил в беседе с URA.RU эксперт ЦОП БПК Тимофей Ермак (адвокатское бюро «Юрлов и партнеры»). Это поможет ей возместить ущерб государству, уверен уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. «после всего, что произошло, лучше дать ей в руки набор возможностей добровольно возместить тот ущерб бюджету, который она нанесла. Делать это она не отказывается, а исчезнуть из поля зрения следственных органов ей теперь вряд ли удастся», — заявил бизнес-омбудсмен URA.RU. О готовности возместить неуплаченные налоги URA.RU стало известно также от адвоката блогера Натальи Сальниковой. «Человек не может прийти в налоговый орган и дать объяснения. На наш взгляд, руководитель следственного органа или руководитель налоговой службы должны принять решение вступить в диалог. Посмотреть на доказательства и последствия своих действий. Нужна медиация. Мы со своей стороны готовы заплатить тот налог, который будет рассчитан справедливо. Уже уплаченные Блиновской 55 млн рублей — это то, что нам удалось с трудом собрать с дебиторов», — отметила она. В апреле против Блиновской было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. До 26 октября Блиновская будет находиться под домашним арестом с запретом выхода в интернет. По уголовному делу было арестовано имущество на 64 миллиарда рублей.