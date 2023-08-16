Российские адвокаты просят освободить Блиновскую, чтобы она заработала на оплату долгов

Блогера, зарабатывающую на «Марафонах желаний», Елену Блиновскую необходимо выпустить из-под домашнего ареста. Подписка о невыезде даст ей возможность продолжить свою деятельность и заработать деньги на оплату долга перед Федеральной налоговой службой. На этом настаивают адвокаты Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП «БПК»), стало известно URA.RU.
«В случае избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого, указанных в ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ (то есть индивидуального предпринимателя или члена органа управления организацией) суд в обязательном порядке должен рассмотреть возможность избрания тоймеры, которая позволит продолжить осуществление предпринимательской деятельности. Действующий в отношении блогера-миллионника Елены Блиновской режим подразумевает запрет на использование средств связи. В том числе, разумеется, и интернета», — отметил в беседе с URA.RU эксперт ЦОП БПК Тимофей Ермак (адвокатское бюро «Юрлов и партнеры»).
Это поможет ей возместить ущерб государству, уверен уполномоченный при Президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. «после всего, что произошло, лучше дать ей в руки набор возможностей добровольно возместить тот ущерб бюджету, который она нанесла. Делать это она не отказывается, а исчезнуть из поля зрения следственных органов ей теперь вряд ли удастся», — заявил бизнес-омбудсмен URA.RU.
О готовности возместить неуплаченные налоги URA.RU стало известно также от адвоката блогера Натальи Сальниковой. «Человек не может прийти в налоговый орган и дать объяснения. На наш взгляд, руководитель следственного органа или руководитель налоговой службы должны принять решение вступить в диалог. Посмотреть на доказательства и последствия своих действий. Нужна медиация. Мы со своей стороны готовы заплатить тот налог, который будет рассчитан справедливо. Уже уплаченные Блиновской 55 млн рублей — это то, что нам удалось с трудом собрать с дебиторов», — отметила она.
В апреле против Блиновской было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на сумму более 918 миллионов рублей. До 26 октября Блиновская будет находиться под домашним арестом с запретом выхода в интернет. По уголовному делу было арестовано имущество на 64 миллиарда рублей.
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