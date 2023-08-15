15 августа 2023

Тюменский олигарх Шевчик хочет войти в историю за счет Распутина

На родине Распутина в селе Покровском появится туристический комплекс
© Служба новостей «URA.RU»
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Портреты политиков, чиновников. архив. Пермь, шевчик владимир
Владимир Шевчик построит туристический кластер на родине Распутина Фото:

Тюменский олигарх Владимир Шевчик хочет войти в историю за счет Григория Распутина. Он планирует сделать из села Покровского под Тюменью, где родилась историческая личность, туристический комплекс. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к VIP-тусовке.

«Шевчик надеется добиться статуса мецената и войти в историю как тюменский купец Текутьев, в честь которого сегодня названы улицы и бульвары. Он сделает из Покровского большой туристический комплекс, куда, в конечном итоге, зайдут и другие предприниматели», — рассказывают инсайдеры.

По данным агентства, в планках миллионера создать кластер, включающий в себя музей, дорожный сервис, питание и размещение. Личные амбиции Шевчика удачно перекликаются с задачей, которую год назад поставил тюменским властям губернатор Моор: развивать бренды муниципалитетов.

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Тюменский олигарх Владимир Шевчик хочет войти в историю за счет Григория Распутина. Он планирует сделать из села Покровского под Тюменью, где родилась историческая личность, туристический комплекс. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к VIP-тусовке. «Шевчик надеется добиться статуса мецената и войти в историю как тюменский купец Текутьев, в честь которого сегодня названы улицы и бульвары. Он сделает из Покровского большой туристический комплекс, куда, в конечном итоге, зайдут и другие предприниматели», — рассказывают инсайдеры. По данным агентства, в планках миллионера создать кластер, включающий в себя музей, дорожный сервис, питание и размещение. Личные амбиции Шевчика удачно перекликаются с задачей, которую год назад поставил тюменским властям губернатор Моор: развивать бренды муниципалитетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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