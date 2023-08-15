Тюменский олигарх Шевчик хочет войти в историю за счет Распутина

На родине Распутина в селе Покровском появится туристический комплекс

Владимир Шевчик построит туристический кластер на родине Распутина Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменский олигарх Владимир Шевчик хочет войти в историю за счет Григория Распутина. Он планирует сделать из села Покровского под Тюменью, где родилась историческая личность, туристический комплекс. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к VIP-тусовке.

«Шевчик надеется добиться статуса мецената и войти в историю как тюменский купец Текутьев, в честь которого сегодня названы улицы и бульвары. Он сделает из Покровского большой туристический комплекс, куда, в конечном итоге, зайдут и другие предприниматели», — рассказывают инсайдеры.

По данным агентства, в планках миллионера создать кластер, включающий в себя музей, дорожный сервис, питание и размещение. Личные амбиции Шевчика удачно перекликаются с задачей, которую год назад поставил тюменским властям губернатор Моор: развивать бренды муниципалитетов.