15 августа 2023
14 августа 2023

В ЯНАО управлять колоколами главного храма-долгостроя будут с планшета. Видео

В Преображенском соборе Салехарда колоколами будет управлять электронная система
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, религия, пасха, колокола храма, золотое кольцо, суздаль
В Преображенском соборе Салехарда в колокола будет звонить «электронный звонарь» Фото:

В Салехарде в соборе Преображения Господня, который строится с 2012 года, установили электронную систему управления колокольным звоном. Управлять звоном колоколов можно с любого устройства через приложение, сообщила пресс-служба окружного департамента строительства.

«На звоннице Собора в честь Преображения Господня настроили звон на 16-ти колоколах совместно с системой „электронного звонаря“. Управлять колокольным звоном можно при помощи портативного устройства, телефона или планшета», — сообщила пресс-служба депстроя в официальном telegram-канале «Строим Ямал».

Систему смонтировали инженеры из Санкт-Петербурга. Электронные приводы могут имитировать движения рук и ног звонаря. В базу загружено более 70 мелодий.

Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде прошла церемония освящения колоколов для Преображенского собора.

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В Салехарде в соборе Преображения Господня, который строится с 2012 года, установили электронную систему управления колокольным звоном. Управлять звоном колоколов можно с любого устройства через приложение, сообщила пресс-служба окружного департамента строительства. «На звоннице Собора в честь Преображения Господня настроили звон на 16-ти колоколах совместно с системой „электронного звонаря“. Управлять колокольным звоном можно при помощи портативного устройства, телефона или планшета», — сообщила пресс-служба депстроя в официальном telegram-канале «Строим Ямал». Систему смонтировали инженеры из Санкт-Петербурга. Электронные приводы могут имитировать движения рук и ног звонаря. В базу загружено более 70 мелодий. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде прошла церемония освящения колоколов для Преображенского собора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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