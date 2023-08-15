В ЯНАО управлять колоколами главного храма-долгостроя будут с планшета. Видео

В Преображенском соборе Салехарда колоколами будет управлять электронная система

16 августа 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

В Преображенском соборе Салехарда в колокола будет звонить «электронный звонарь» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Салехарде в соборе Преображения Господня, который строится с 2012 года, установили электронную систему управления колокольным звоном. Управлять звоном колоколов можно с любого устройства через приложение, сообщила пресс-служба окружного департамента строительства. «На звоннице Собора в честь Преображения Господня настроили звон на 16-ти колоколах совместно с системой „электронного звонаря“. Управлять колокольным звоном можно при помощи портативного устройства, телефона или планшета», — сообщила пресс-служба депстроя в официальном telegram-канале «Строим Ямал». Систему смонтировали инженеры из Санкт-Петербурга. Электронные приводы могут имитировать движения рук и ног звонаря. В базу загружено более 70 мелодий. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде прошла церемония освящения колоколов для Преображенского собора.

В Салехарде в соборе Преображения Господня, который строится с 2012 года, установили электронную систему управления колокольным звоном. Управлять звоном колоколов можно с любого устройства через приложение, сообщила пресс-служба окружного департамента строительства. «На звоннице Собора в честь Преображения Господня настроили звон на 16-ти колоколах совместно с системой „электронного звонаря“. Управлять колокольным звоном можно при помощи портативного устройства, телефона или планшета», — сообщила пресс-служба депстроя в официальном telegram-канале «Строим Ямал». Систему смонтировали инженеры из Санкт-Петербурга. Электронные приводы могут имитировать движения рук и ног звонаря. В базу загружено более 70 мелодий. Ранее URA.RU рассказало, что в Салехарде прошла церемония освящения колоколов для Преображенского собора.