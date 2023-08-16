Уральский дрон «Упырь» представили на военном форуме «Армия — 2023». Фото

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Дрон «Упырь» сделала команда уральских разработчиков (фото из архива) Фото:

Дрон «Упырь», разработанный в Свердловской области, представили на военно-техническом форуме «Армия — 2023», который проходит в Московской области. Об этом URA.RU рассказал один из посетителей выставки.

FPV-дрон «Упырь» разработала команда «Повернутые на войне» из Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Беспилотник может нести боеприпасы, его уже несколько месяцев успешно применяют в боях, в том числе в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы. «Упырь» представили на выставке «Армия — 2023».

Ранее авторы проекта сообщали, что сделали к «Упырю» несколько дополнений, существенно улучшив его. Например, видеопередатчик и видеоприемник.

Авторы проекта — команда «Повернутые на войне»
Авторы проекта — команда «Повернутые на войне»
Фото:

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Дрон «Упырь», разработанный в Свердловской области, представили на военно-техническом форуме «Армия — 2023», который проходит в Московской области. Об этом URA.RU рассказал один из посетителей выставки. FPV-дрон «Упырь» разработала команда «Повернутые на войне» из Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Беспилотник может нести боеприпасы, его уже несколько месяцев успешно применяют в боях, в том числе в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы. «Упырь» представили на выставке «Армия — 2023». Ранее авторы проекта сообщали, что сделали к «Упырю» несколько дополнений, существенно улучшив его. Например, видеопередатчик и видеоприемник.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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