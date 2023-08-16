Дрон «Упырь» сделала команда уральских разработчиков (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дрон «Упырь», разработанный в Свердловской области, представили на военно-техническом форуме «Армия — 2023», который проходит в Московской области. Об этом URA.RU рассказал один из посетителей выставки.

FPV-дрон «Упырь» разработала команда «Повернутые на войне» из Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, а также для пресечения подвоза боеприпасов и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Беспилотник может нести боеприпасы, его уже несколько месяцев успешно применяют в боях, в том числе в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы. «Упырь» представили на выставке «Армия — 2023».

Ранее авторы проекта сообщали, что сделали к «Упырю» несколько дополнений, существенно улучшив его. Например, видеопередатчик и видеоприемник.