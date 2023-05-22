Сделанный свердловчанами FPV-дрон «Упырь» поразил укрепления ВСУ

На СВО используют разработку свердловских военных (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

FPV-дрон «Упырь», сделанный свердловскими разработчиками, применили в бою. Он успешно обошел сигналы радиоэлектронной борьбы противника и поразил блиндажи и укрепления Вооруженных сил Украины, рассказал представитель компании-производителя.

«Дрон успешно применен в бою, в условиях подавления сигнала силами радиоэлектронной борьбы противника он поразил блиндажи и укрепления ВСУ, уничтожив украинских военных», — цитирует ТАСС одного из разработчиков. На беспилотник крепили снаряды, собранные в полевых условиях — это позволяет экономить серийные боеприпасы.

FPV-дрон «Упырь» предназначен для ударов в глубине фронта и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. Такой дрон может нести гранаты к РПГ-7, а также осколочно-фугасные заряды.