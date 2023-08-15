Пермские власти ответили контрактникам, рассказавшим об отсутствии материальной поддержки

На поддержку участников СВО и их семей в Пермском крае направлено почти 900 млн рублей

16 августа 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

В минтербезопасности Прикамья объяснили, куда обращаться, если военнослужащий не получает выплаты Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае, действуют различные региональные меры поддержки для участников спецоперации и членов их семей. В случае, если военнослужащие столкнулись со сложностями при получении федеральных выплат, необходимо обращаться по единым номерам «117» и «112». Так в министерстве территориальной безопасности Прикамья URA.RU прокомментировали обращение контрактников, которые заявили, что остались без мер поддержки. «Денежное довольствие военнослужащего от Минобороны РФ в зоне проведения СВО составляет от 204 тысяч рублей в месяц в зависимости от воинского звания и должности. Кроме того, военнослужащему, заключившему контракт на срок свыше одного года, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. До введения таковых в Пермском крае была введена региональная выплата в размере 100 тыс. рублей для мобилизованных в зону СВО. Если военнослужащий не получил какие-либо выплаты или нуждается в поддержке, можно обратиться по номерам 117 и 122», — отметили в минтербезопасности Пермского края. В ведомстве также отметили, что в Пермском крае военнослужащие могут получить единовременную помощь в размере до 15 тысяч рублей на своих детей. В случае получения ранения материальная помощь военнослужащему составит до 500 тысяч рублей (в зависимости от степени тяжести травмы), а в случае гибели — 1 млн рублей. Всего на помощь военнослужащим, участвующим с спецоперации, а также их семьям из бюджета региона выделено более 896 млн рублей. Сейчас в Перми и городах края открыты центры «Помощь здесь», где специалисты оказывают адресную помощь каждому обратившемуся участнику СВО. Регион регулярно отправляет в зону спецоперации необходимую помощь. Ранее несколько военнослужащих записали видеообращение, адресованное руководству Пермского края. Они заявили, что являются жителями Прикамья и посетовали на то, что не получали необходимую материальную помощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае, действуют различные региональные меры поддержки для участников спецоперации и членов их семей. В случае, если военнослужащие столкнулись со сложностями при получении федеральных выплат, необходимо обращаться по единым номерам «117» и «112». Так в министерстве территориальной безопасности Прикамья URA.RU прокомментировали обращение контрактников, которые заявили, что остались без мер поддержки. «Денежное довольствие военнослужащего от Минобороны РФ в зоне проведения СВО составляет от 204 тысяч рублей в месяц в зависимости от воинского звания и должности. Кроме того, военнослужащему, заключившему контракт на срок свыше одного года, полагается единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей. До введения таковых в Пермском крае была введена региональная выплата в размере 100 тыс. рублей для мобилизованных в зону СВО. Если военнослужащий не получил какие-либо выплаты или нуждается в поддержке, можно обратиться по номерам 117 и 122», — отметили в минтербезопасности Пермского края. В ведомстве также отметили, что в Пермском крае военнослужащие могут получить единовременную помощь в размере до 15 тысяч рублей на своих детей. В случае получения ранения материальная помощь военнослужащему составит до 500 тысяч рублей (в зависимости от степени тяжести травмы), а в случае гибели — 1 млн рублей. Всего на помощь военнослужащим, участвующим с спецоперации, а также их семьям из бюджета региона выделено более 896 млн рублей. Сейчас в Перми и городах края открыты центры «Помощь здесь», где специалисты оказывают адресную помощь каждому обратившемуся участнику СВО. Регион регулярно отправляет в зону спецоперации необходимую помощь. Ранее несколько военнослужащих записали видеообращение, адресованное руководству Пермского края. Они заявили, что являются жителями Прикамья и посетовали на то, что не получали необходимую материальную помощь.