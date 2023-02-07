Губернатор Махонин создает 49 центров поддержки участников СВО

Решение о создании центров Дмитрий Махонин озвучил на заседании правительства Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Пермском крае с 17 февраля начнут работу 49 центров поддержки участников спецоперации (СВО) и членов их семей «Помощь здесь». Такое распоряжение 7 февраля подписал губернатор Дмитрий Махонин. Об этом он заявил на заседании правительства 8 февраля, трансляция которого проходила в группе правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Центр „Помощь здесь“ очень востребован. Знаю, что многие семьи обращаются за поддержкой. Но хотел бы, чтобы мы еще более слажено обеспечивали работу, понимая, что помимо мобилизованных и их семей, есть те, кто возвращаются со спецоперации», — отметил Махонин. Центры будут созданы во всех муниципалитетах края. А в Перми они будут функционировать в каждом из семи районов. Центры будут предоставлять «все виды помощи» участникам СВО и их семей.

Это будет «единая точка входа», рассказал министр социального развития Павел Фокин. Координаторы на местах будут разрабатывать для каждого вернувшегося с СВО отдельную программу помощи и поддержки. В центры войдут все министерства, НКО, организации образования и т. д. «Все усилия будут объединены для решения проблем конкретного человека», — подчеркнул Фокин.

До 10 февраля главы территорий должны определиться с помещением, где расположится центр. Главное требование — оно должно быть доступным. Контакты центров в минсоцразвития главы должны отправить до этой же даты. С 17 февраля все 49 центров должны начать работу.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае создан единый центр помощи мобилизованным, который работает в рамках проекта «Помощь здесь. Пермский край». Губернатор региона Дмитрий Махонин назначил координатором центра Константина Строгого.