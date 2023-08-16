Российский корабль впервые вышел на орбиту спутника Луны

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Все системы «Луны-25» функционируют штатно Фото:

Российская автоматическая станция «Луна-25» впервые в современной истории РФ вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«„Луна-25“ вышла на орбиту искусственного спутника Луны! Это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции», — говорится в официальном telegram-канале корпорации. Там отметили, что все системы «Луны-25» функционируют штатно, с ней держится устойчивая связь.

Первые данные с летящей к Луне станции ученые получили 13 августа. Позже «Роскосмос» опубликовал снимки станции из космоса.

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Российская автоматическая станция «Луна-25» впервые в современной истории РФ вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос». «„Луна-25“ вышла на орбиту искусственного спутника Луны! Это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции», — говорится в официальном telegram-канале корпорации. Там отметили, что все системы «Луны-25» функционируют штатно, с ней держится устойчивая связь. Первые данные с летящей к Луне станции ученые получили 13 августа. Позже «Роскосмос» опубликовал снимки станции из космоса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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