Российский корабль впервые вышел на орбиту спутника Луны 16 августа 2023 в 17:34 Размер текста - 17 + Все системы «Луны-25» функционируют штатно Фото: Пресс-служба Роскосмоса Российская автоматическая станция «Луна-25» впервые в современной истории РФ вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос». «„Луна-25“ вышла на орбиту искусственного спутника Луны! Это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции», — говорится в официальном telegram-канале корпорации. Там отметили, что все системы «Луны-25» функционируют штатно, с ней держится устойчивая связь. Первые данные с летящей к Луне станции ученые получили 13 августа. Позже «Роскосмос» опубликовал снимки станции из космоса. Российская автоматическая станция «Луна-25» впервые в современной истории РФ вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос». «„Луна-25“ вышла на орбиту искусственного спутника Луны! Это было обеспечено двумя включениями двигательной установки автоматической станции», — говорится в официальном telegram-канале корпорации. Там отметили, что все системы «Луны-25» функционируют штатно, с ней держится устойчивая связь. Первые данные с летящей к Луне станции ученые получили 13 августа. Позже «Роскосмос» опубликовал снимки станции из космоса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям