В Госдуме раскритиковали решение ЦБ о повышении ключевой ставки

Банк России внепланово повысил ключевую ставку до 12% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Доллары и евро «бьют» по рублю

Депутат Госдумы Николай Коломейцев раскритиковал решение Центробанка РФ о повышении ключевой ставки до 12%. В беседе с URA.RU политик заявил, что такое решение является вредительским во время военных действий.

«Главный вредитель России сегодня Центробанк. На основании чего во время военных действий поднимают практически на 50% ключевую ставку? Это для того, чтобы остановить инвестиционные отношения. Если ключевая ставка 12%, то реальный кредит меньше 15% не будет. А так он будет до 30%. Это вредительская позиция», — сказал Николай Коломейцев.

«За счет самых бедных компенсируют потери бюджета. Если мы не пиар-выступлениями занимаемся, а хотим реально побеждать и заниматься индустриализацией, то при такой кредитно-денежной и финансовой политике сделать это невозможно», — добавил парламентарий.

Ранее Банк России внепланово повысил ключевую ставку из-за падения рубля. Теперь она составляет 12%. Регулятор объяснил это необходимостью снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности.