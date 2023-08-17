В Госдуме раскритиковали решение ЦБ о повышении ключевой ставки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Банк России внепланово повысил ключевую ставку до 12% Фото:
новость из сюжета
Доллары и евро «бьют» по рублю

Депутат Госдумы Николай Коломейцев раскритиковал решение Центробанка РФ о повышении ключевой ставки до 12%. В беседе с URA.RU политик заявил, что такое решение является вредительским во время военных действий.

«Главный вредитель России сегодня Центробанк. На основании чего во время военных действий поднимают практически на 50% ключевую ставку? Это для того, чтобы остановить инвестиционные отношения. Если ключевая ставка 12%, то реальный кредит меньше 15% не будет. А так он будет до 30%. Это вредительская позиция», — сказал Николай Коломейцев.

«За счет самых бедных компенсируют потери бюджета. Если мы не пиар-выступлениями занимаемся, а хотим реально побеждать и заниматься индустриализацией, то при такой кредитно-денежной и финансовой политике сделать это невозможно», — добавил парламентарий.

Ранее Банк России внепланово повысил ключевую ставку из-за падения рубля. Теперь она составляет 12%. Регулятор объяснил это необходимостью снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы Николай Коломейцев раскритиковал решение Центробанка РФ о повышении ключевой ставки до 12%. В беседе с URA.RU политик заявил, что такое решение является вредительским во время военных действий. «Главный вредитель России сегодня Центробанк. На основании чего во время военных действий поднимают практически на 50% ключевую ставку? Это для того, чтобы остановить инвестиционные отношения. Если ключевая ставка 12%, то реальный кредит меньше 15% не будет. А так он будет до 30%. Это вредительская позиция», — сказал Николай Коломейцев. «За счет самых бедных компенсируют потери бюджета. Если мы не пиар-выступлениями занимаемся, а хотим реально побеждать и заниматься индустриализацией, то при такой кредитно-денежной и финансовой политике сделать это невозможно», — добавил парламентарий. Ранее Банк России внепланово повысил ключевую ставку из-за падения рубля. Теперь она составляет 12%. Регулятор объяснил это необходимостью снижения инфляционных рисков и сохранения ценовой стабильности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...