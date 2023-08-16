16 августа 2023

Вернувшийся в Махачкалу боец СВО рассказал, как помогал раненым при взрыве на АЗС

Вернувшийся с СВО боец грузил раненых в скорую помощь после взрыва в Махачкале
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Солдат приехал в больницу и купил лекарства пострадавшим Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

Солдат, участвующий в спецоперации на Украине, вернулся в Махачкалу, где был взрыв на автомобильной заправочной станции (АЗС). Он рассказал, что помогал раненым сесть в машину скорой помощи и успокаивал их.

«Кого надо было загрузил в скорую помощь, других успокаивал, третьим помогал морально и психологически. Это очень серьезная беда», — передают «Известия» слова бойца.

После этого мужчина отправился в центральную больницу, где купил пострадавшим лекарства и воду. Там, по его словам, родные пострадавших падали в обмороки. «Я приводил их в чувства и успокаивал», — добавил военнослужащий.

В ночь на 15 августа в Махачкале взорвалась заправка. Там пострадали 119 человек, 20 из них — дети. Из-за этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к ответственности будут привлечены все, кто допустил халатность.

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Солдат, участвующий в спецоперации на Украине, вернулся в Махачкалу, где был взрыв на автомобильной заправочной станции (АЗС). Он рассказал, что помогал раненым сесть в машину скорой помощи и успокаивал их. «Кого надо было загрузил в скорую помощь, других успокаивал, третьим помогал морально и психологически. Это очень серьезная беда», — передают «Известия» слова бойца. После этого мужчина отправился в центральную больницу, где купил пострадавшим лекарства и воду. Там, по его словам, родные пострадавших падали в обмороки. «Я приводил их в чувства и успокаивал», — добавил военнослужащий. В ночь на 15 августа в Махачкале взорвалась заправка. Там пострадали 119 человек, 20 из них — дети. Из-за этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к ответственности будут привлечены все, кто допустил халатность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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