Вернувшийся в Махачкалу боец СВО рассказал, как помогал раненым при взрыве на АЗС

Вернувшийся с СВО боец грузил раненых в скорую помощь после взрыва в Махачкале

17 августа 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

Солдат приехал в больницу и купил лекарства пострадавшим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Взрыв на АЗС в Махачкале Солдат, участвующий в спецоперации на Украине, вернулся в Махачкалу, где был взрыв на автомобильной заправочной станции (АЗС). Он рассказал, что помогал раненым сесть в машину скорой помощи и успокаивал их. «Кого надо было загрузил в скорую помощь, других успокаивал, третьим помогал морально и психологически. Это очень серьезная беда», — передают «Известия» слова бойца. После этого мужчина отправился в центральную больницу, где купил пострадавшим лекарства и воду. Там, по его словам, родные пострадавших падали в обмороки. «Я приводил их в чувства и успокаивал», — добавил военнослужащий. В ночь на 15 августа в Махачкале взорвалась заправка. Там пострадали 119 человек, 20 из них — дети. Из-за этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к ответственности будут привлечены все, кто допустил халатность.

Солдат, участвующий в спецоперации на Украине, вернулся в Махачкалу, где был взрыв на автомобильной заправочной станции (АЗС). Он рассказал, что помогал раненым сесть в машину скорой помощи и успокаивал их. «Кого надо было загрузил в скорую помощь, других успокаивал, третьим помогал морально и психологически. Это очень серьезная беда», — передают «Известия» слова бойца. После этого мужчина отправился в центральную больницу, где купил пострадавшим лекарства и воду. Там, по его словам, родные пострадавших падали в обмороки. «Я приводил их в чувства и успокаивал», — добавил военнослужащий. В ночь на 15 августа в Махачкале взорвалась заправка. Там пострадали 119 человек, 20 из них — дети. Из-за этого в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что к ответственности будут привлечены все, кто допустил халатность.