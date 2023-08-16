В ЯНАО экс-менеджера дочки «Газпрома» заставили расплатиться за взятку

Бывший начальник отдела связи вернет 5 миллионов рублей за взятки прошлых лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Суд ЯНАО конфисковал пять миллионов рублей у бывшего начальника отдела связи ОАО «Севернефтегазпром», которое входит в группу ПАО «Газпром». Установлено, что экс-менеджер с 2016 по 2021 год получал взятки от менеджера ПАО «Ростелеком», сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Новоуренгойский суд в апреле вынес приговор в отношении начальника отдела связи ОАО „Севернефтегазпром“, обвиняемого по статье „Незаконное получение денежных средств в особо крупном размере“. Был наложен арест на [его] имущество, но суд решение о конфискации не принял. Прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке, суд ЯНАО изменил приговор и конфисковал пять миллионов рублей в доход государства», — сообщает пресс-служба прокуратуры округа на официальном сайте.

В апреле экс-руководитель отдела был приговорен к штрафу в 4 миллиона 400 тысяч рублей и лишению права занимать управленческие должности сроком на два с половиной года. Сейчас он дополнительно обязан возместить незаконные доходы в размере пяти миллионов рублей, полученных в виде взяток за незаконные контракты.

Ранее URA.RU рассказало, что коммерческий подкуп экс-связиста ОАО «Севернефтегазпром» был раскрыт сотрудниками ФСБ. Осенью 2021 года в отношении него было заведено уголовное дело.