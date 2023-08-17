17 августа 2023

На курганском заводе отремонтировали цех, который пострадал от взрыва

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание фармацевтического предприятия «Синтез» и «Велфарм». Курган, синтез, фармацевтическое предприятие
Цех, который в прошлом году пострадал от взрыва, отремонтировала компания бизнесмена Воробейчика Фото:

На курганском фармацевтическом заводе «Синтез» отремонтировали цех, который ранее пострадал от взрыва. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к предприятию.

«В Кургане отремонтировали цех, в котором в прошлом году произошел взрыв и пострадал человек. Сейчас он функционирует. Ремонтом занималась местная компания „ДСМ“», — рассказал инсайдер.

Информацию об окончании ремонта цеха корреспонденту подтвердил бизнесмен Владлен Воробейчик, компания которого занимается реконструкцией цехов фармзавода. «Все восстановлено, все работы выполнены на 100%», — сказал предприниматель. Также компания «ДСМ» занимается ремонтом других цехов «Синтеза» площадью более 50 тысяч квадратных метров.

URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу предприятия ПАО «Синтез». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в апреле 2022 года в одном из цехов «Синтеза» произошел взрыв. В результате происшествия пострадал один из работников фармзавода. Причиной взрыва стало нарушение процесса производства лекарственного порошка, сообщали в Ростехнадзоре. Позже стало известно, что виновного в взрыве оштрафовали на 200 тысяч рублей.

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На курганском фармацевтическом заводе «Синтез» отремонтировали цех, который ранее пострадал от взрыва. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к предприятию. «В Кургане отремонтировали цех, в котором в прошлом году произошел взрыв и пострадал человек. Сейчас он функционирует. Ремонтом занималась местная компания „ДСМ“», — рассказал инсайдер. Информацию об окончании ремонта цеха корреспонденту подтвердил бизнесмен Владлен Воробейчик, компания которого занимается реконструкцией цехов фармзавода. «Все восстановлено, все работы выполнены на 100%», — сказал предприниматель. Также компания «ДСМ» занимается ремонтом других цехов «Синтеза» площадью более 50 тысяч квадратных метров. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу предприятия ПАО «Синтез». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в апреле 2022 года в одном из цехов «Синтеза» произошел взрыв. В результате происшествия пострадал один из работников фармзавода. Причиной взрыва стало нарушение процесса производства лекарственного порошка, сообщали в Ростехнадзоре. Позже стало известно, что виновного в взрыве оштрафовали на 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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