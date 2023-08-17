На курганском заводе отремонтировали цех, который пострадал от взрыва

18 августа 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Цех, который в прошлом году пострадал от взрыва, отремонтировала компания бизнесмена Воробейчика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганском фармацевтическом заводе «Синтез» отремонтировали цех, который ранее пострадал от взрыва. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к предприятию. «В Кургане отремонтировали цех, в котором в прошлом году произошел взрыв и пострадал человек. Сейчас он функционирует. Ремонтом занималась местная компания „ДСМ“», — рассказал инсайдер. Информацию об окончании ремонта цеха корреспонденту подтвердил бизнесмен Владлен Воробейчик, компания которого занимается реконструкцией цехов фармзавода. «Все восстановлено, все работы выполнены на 100%», — сказал предприниматель. Также компания «ДСМ» занимается ремонтом других цехов «Синтеза» площадью более 50 тысяч квадратных метров. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу предприятия ПАО «Синтез». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в апреле 2022 года в одном из цехов «Синтеза» произошел взрыв. В результате происшествия пострадал один из работников фармзавода. Причиной взрыва стало нарушение процесса производства лекарственного порошка, сообщали в Ростехнадзоре. Позже стало известно, что виновного в взрыве оштрафовали на 200 тысяч рублей.

На курганском фармацевтическом заводе «Синтез» отремонтировали цех, который ранее пострадал от взрыва. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, близкие к предприятию. «В Кургане отремонтировали цех, в котором в прошлом году произошел взрыв и пострадал человек. Сейчас он функционирует. Ремонтом занималась местная компания „ДСМ“», — рассказал инсайдер. Информацию об окончании ремонта цеха корреспонденту подтвердил бизнесмен Владлен Воробейчик, компания которого занимается реконструкцией цехов фармзавода. «Все восстановлено, все работы выполнены на 100%», — сказал предприниматель. Также компания «ДСМ» занимается ремонтом других цехов «Синтеза» площадью более 50 тысяч квадратных метров. URA.RU направило официальный запрос в пресс-службу предприятия ПАО «Синтез». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в апреле 2022 года в одном из цехов «Синтеза» произошел взрыв. В результате происшествия пострадал один из работников фармзавода. Причиной взрыва стало нарушение процесса производства лекарственного порошка, сообщали в Ростехнадзоре. Позже стало известно, что виновного в взрыве оштрафовали на 200 тысяч рублей.