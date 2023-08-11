Наплыв северян привел к росту аварийности на тюменских трассах

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Жители ХМАО и ЯНАО возвращаются из отпусков через территорию Тюменской области Фото:

На загородных трассах Тюменской области значительно ухудшилась аварийная обстановка. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, это произошло на фоне роста количества транзитных водителей из ХМАО и ЯНАО, которые возвращаются из отпусков через территорию региона.

«На тюменских трассах стало значительно больше машин, так как жители ХМАО и ЯНАО, возвращаясь из отпусков, транзитом проезжают через территорию Тюменской области. Больше машин — больше аварий. Ситуация в плане ДТП на тюменских дорогах действительно ухудшилась», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции косвенно подтвердили информацию источника URA.RU. «Из-за большого потока транспорта, аварий, действительно, стало больше. Для обеспечения безопасности дорожного движения были привлечены дополнительные силы. Сотрудники спецбатальона ГИБДД, в частности, дежурят в Ярковском, Уватском и Тобольском районах», — пояснили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Ранее агентство писало о том, что после серии смертельных ДТП, в которых погибли двое детей и трое взрослых, Госавтоинспекция усилила контроль над тюменскими трассами. Это делается для того, чтобы снизить риск возникновения подобных аварий.

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На загородных трассах Тюменской области значительно ухудшилась аварийная обстановка. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, это произошло на фоне роста количества транзитных водителей из ХМАО и ЯНАО, которые возвращаются из отпусков через территорию региона. «На тюменских трассах стало значительно больше машин, так как жители ХМАО и ЯНАО, возвращаясь из отпусков, транзитом проезжают через территорию Тюменской области. Больше машин — больше аварий. Ситуация в плане ДТП на тюменских дорогах действительно ухудшилась», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В пресс-службе областной Госавтоинспекции косвенно подтвердили информацию источника URA.RU. «Из-за большого потока транспорта, аварий, действительно, стало больше. Для обеспечения безопасности дорожного движения были привлечены дополнительные силы. Сотрудники спецбатальона ГИБДД, в частности, дежурят в Ярковском, Уватском и Тобольском районах», — пояснили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Ранее агентство писало о том, что после серии смертельных ДТП, в которых погибли двое детей и трое взрослых, Госавтоинспекция усилила контроль над тюменскими трассами. Это делается для того, чтобы снизить риск возникновения подобных аварий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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