«Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. Фото 17 августа 2023 в 19:28 Размер текста - 17 + «Луна-25» совершит посадку на Луну 21 августа Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Станция «Луна-25» сделала первый снимок с поверхности естественного спутника Земли. Фотография была получена во время полета по орбите. Об этом сообщили в Роскосмосе. «Автоматическая станция, совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л», — говорится в telegram-канале Роскосмоса. Отмечается, что станция сфотографировала южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Новость по теме Зачем Россия впервые за 50 лет отправила корабль на Луну Также станция собрала данные о Луне. Были получены данные о потоках гамма-лучей и нейтронов с поверхности естественного спутника Земли. Станция «Луна-25» запущена 11 августа. В задачи космической миссии входит сбор данных с поверхности Луны. Фото: telegram-канал «Госкорпорация „Роскосмос“» / https://t.me/roscosmos_gk/10512 Станция «Луна-25» сделала первый снимок с поверхности естественного спутника Земли. Фотография была получена во время полета по орбите. Об этом сообщили в Роскосмосе. «Автоматическая станция, совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л», — говорится в telegram-канале Роскосмоса. Отмечается, что станция сфотографировала южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Также станция собрала данные о Луне. Были получены данные о потоках гамма-лучей и нейтронов с поверхности естественного спутника Земли. Станция «Луна-25» запущена 11 августа. В задачи космической миссии входит сбор данных с поверхности Луны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям