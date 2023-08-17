«Луна-25» совершит посадку на Луну 21 августаФото: Официальный сайт Министерство обороны РФ
Станция «Луна-25» сделала первый снимок с поверхности естественного спутника Земли. Фотография была получена во время полета по орбите. Об этом сообщили в Роскосмосе.
«Автоматическая станция, совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л», — говорится в telegram-канале Роскосмоса. Отмечается, что станция сфотографировала южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.
Станция «Луна-25» сделала первый снимок с поверхности естественного спутника Земли. Фотография была получена во время полета по орбите. Об этом сообщили в Роскосмосе. «Автоматическая станция, совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л», — говорится в telegram-канале Роскосмоса. Отмечается, что станция сфотографировала южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Также станция собрала данные о Луне. Были получены данные о потоках гамма-лучей и нейтронов с поверхности естественного спутника Земли. Станция «Луна-25» запущена 11 августа. В задачи космической миссии входит сбор данных с поверхности Луны.