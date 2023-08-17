«Луна-25» сделала первый снимок лунной поверхности. Фото

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«Луна-25» совершит посадку на Луну 21 августа Фото:

Станция «Луна-25» сделала первый снимок с поверхности естественного спутника Земли. Фотография была получена во время полета по орбите. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Автоматическая станция, совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л», — говорится в telegram-канале Роскосмоса. Отмечается, что станция сфотографировала южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны.

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Также станция собрала данные о Луне. Были получены данные о потоках гамма-лучей и нейтронов с поверхности естественного спутника Земли.

Станция «Луна-25» запущена 11 августа. В задачи космической миссии входит сбор данных с поверхности Луны.

Фото:

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Станция «Луна-25» сделала первый снимок с поверхности естественного спутника Земли. Фотография была получена во время полета по орбите. Об этом сообщили в Роскосмосе. «Автоматическая станция, совершающая полет по круговой орбите искусственного спутника Луны, провела съемку лунной поверхности телевизионными камерами комплекса СТС-Л», — говорится в telegram-канале Роскосмоса. Отмечается, что станция сфотографировала южный полярный кратер Зееман на обратной стороне Луны. Также станция собрала данные о Луне. Были получены данные о потоках гамма-лучей и нейтронов с поверхности естественного спутника Земли. Станция «Луна-25» запущена 11 августа. В задачи космической миссии входит сбор данных с поверхности Луны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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