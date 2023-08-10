RT и «Роскосмос» познакомили с устройством станции «Луна-25» 11 августа 2023 в 04:41 Размер текста - 17 + Космический корабль «Луна-25» должен достигнуть цели к 21 августа Фото: nightrider/pickupimage Основными частями российской межпланетной автоматической станции «Луна-25», отправившейся 11 августа на Южный полюс Луны, являются приборный контейнер, двигательная установка и посадочное устройство. Об этом рассказал руководитель проектов по Лунной программе НПО Лавочкина Кирилл Живихин. «Основными частями станции являются приборный контейнер, двигательная установка и посадочное устройство. На приборном контейнере расположены все служебные и научные системы», — сообщил разработчик в интервью RT. Сверху приборного контейнера расположен антенный комплекс. Помимо этого, аппарат оснащен двигателем для торможения и двумя дополнительными двигателями. Они предназначены для коррекции орбиты и мягкой посадки. Ранее Россия впервые в новейшей истории запустила с космодрома «Восточный» на Луну космический корабль. Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» должна прибыть на Южный полюс Луны к 21 августа. Основными частями российской межпланетной автоматической станции «Луна-25», отправившейся 11 августа на Южный полюс Луны, являются приборный контейнер, двигательная установка и посадочное устройство. Об этом рассказал руководитель проектов по Лунной программе НПО Лавочкина Кирилл Живихин. «Основными частями станции являются приборный контейнер, двигательная установка и посадочное устройство. На приборном контейнере расположены все служебные и научные системы», — сообщил разработчик в интервью RT. Сверху приборного контейнера расположен антенный комплекс. Помимо этого, аппарат оснащен двигателем для торможения и двумя дополнительными двигателями. Они предназначены для коррекции орбиты и мягкой посадки. Ранее Россия впервые в новейшей истории запустила с космодрома «Восточный» на Луну космический корабль. Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» должна прибыть на Южный полюс Луны к 21 августа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям