10 августа 2023

RT и «Роскосмос» познакомили с устройством станции «Луна-25»

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Космический корабль «Луна-25» должен достигнуть цели к 21 августа Фото:

Основными частями российской межпланетной автоматической станции «Луна-25», отправившейся 11 августа на Южный полюс Луны, являются приборный контейнер, двигательная установка и посадочное устройство. Об этом рассказал руководитель проектов по Лунной программе НПО Лавочкина Кирилл Живихин.

«Основными частями станции являются приборный контейнер, двигательная установка и посадочное устройство. На приборном контейнере расположены все служебные и научные системы», — сообщил разработчик в интервью RT. Сверху приборного контейнера расположен антенный комплекс.

Помимо этого, аппарат оснащен двигателем для торможения и двумя дополнительными двигателями. Они предназначены для коррекции орбиты и мягкой посадки.

Ранее Россия впервые в новейшей истории запустила с космодрома «Восточный» на Луну космический корабль. Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» должна прибыть на Южный полюс Луны к 21 августа.

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Основными частями российской межпланетной автоматической станции «Луна-25», отправившейся 11 августа на Южный полюс Луны, являются приборный контейнер, двигательная установка и посадочное устройство. Об этом рассказал руководитель проектов по Лунной программе НПО Лавочкина Кирилл Живихин. «Основными частями станции являются приборный контейнер, двигательная установка и посадочное устройство. На приборном контейнере расположены все служебные и научные системы», — сообщил разработчик в интервью RT. Сверху приборного контейнера расположен антенный комплекс. Помимо этого, аппарат оснащен двигателем для торможения и двумя дополнительными двигателями. Они предназначены для коррекции орбиты и мягкой посадки. Ранее Россия впервые в новейшей истории запустила с космодрома «Восточный» на Луну космический корабль. Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» должна прибыть на Южный полюс Луны к 21 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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