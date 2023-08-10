RT и «Роскосмос» познакомили с устройством станции «Луна-25»

Основными частями российской межпланетной автоматической станции «Луна-25», отправившейся 11 августа на Южный полюс Луны, являются приборный контейнер, двигательная установка и посадочное устройство. Об этом рассказал руководитель проектов по Лунной программе НПО Лавочкина Кирилл Живихин.
«Основными частями станции являются приборный контейнер, двигательная установка и посадочное устройство. На приборном контейнере расположены все служебные и научные системы», — сообщил разработчик в интервью RT. Сверху приборного контейнера расположен антенный комплекс.
Помимо этого, аппарат оснащен двигателем для торможения и двумя дополнительными двигателями. Они предназначены для коррекции орбиты и мягкой посадки.
Ранее Россия впервые в новейшей истории запустила с космодрома «Восточный» на Луну космический корабль. Межпланетная автоматическая станция «Луна-25» должна прибыть на Южный полюс Луны к 21 августа.
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