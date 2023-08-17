В Германии признали горькую правду о падении рубля в РФ

Spiegel: падение рубля не скажется на российской экономике

17 августа 2023 в 21:05 Размер текста - 17 +

Ранее курс доллара поднимался до 100 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Падение рубля не отразилось на ценах на российскую нефть и экономике России в целом. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel. «Международный валютный фонд чуть более чем удвоил свой прогноз роста для России до 1,5 процента. На сырьевых рынках цены на нефть, которые так важны для президента России Владимира Путина, растут. Дефицит бюджета, который, казалось, быстро рос в начале года, также находится под контролем» — говорится в материале . Отмечается, что вся экономика России выстоит после падение рубля. РФ гораздо лучше готова к валютным кризисам в отличие от Турции. Это связано с тем, что у России есть большие валютные резервы. Spiegel отмечает, что на данный момент Путин перестроил российскую экономику для длительного противостояния с Киевом. В публикации отмечается, что по данным The Economist, Россия тратит на военные расходы около трех процентов от ВВП. Ранее издание Bloomberg сообщало, что экономика России не пострадает от падения рубля. Также Россия сможет восстановиться к уровню до начала спецоперации. Для регулировки ситуации с падением рубля Банк России поднял ключевую ставку до 12%. После этого курс основных резервных валют (доллара и евро) стал снижаться.

Падение рубля не отразилось на ценах на российскую нефть и экономике России в целом. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel. «Международный валютный фонд чуть более чем удвоил свой прогноз роста для России до 1,5 процента. На сырьевых рынках цены на нефть, которые так важны для президента России Владимира Путина, растут. Дефицит бюджета, который, казалось, быстро рос в начале года, также находится под контролем» — говорится в материале. Отмечается, что вся экономика России выстоит после падение рубля. РФ гораздо лучше готова к валютным кризисам в отличие от Турции. Это связано с тем, что у России есть большие валютные резервы. Spiegel отмечает, что на данный момент Путин перестроил российскую экономику для длительного противостояния с Киевом. В публикации отмечается, что по данным The Economist, Россия тратит на военные расходы около трех процентов от ВВП. Ранее издание Bloomberg сообщало, что экономика России не пострадает от падения рубля. Также Россия сможет восстановиться к уровню до начала спецоперации. Для регулировки ситуации с падением рубля Банк России поднял ключевую ставку до 12%. После этого курс основных резервных валют (доллара и евро) стал снижаться.