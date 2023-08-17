17 августа 2023

Меликов назвал причины взрыва в Махачкале

Меликов возложил ответственность за ЧП в Махачкале на предпринимателей и власти
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, меликов сергей
Сергей Меликов обозначил тех, кто несет ответственность за ЧП Фото:
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Взрыв на АЗС в Махачкале

Недобросовестные предприниматели, надзорные ведомства и министерства несут ответственность за ЧП на АЗС в Махачкале, в результате которого погибли десятки людей. С таким заявлением выступил глава Дагестана Сергей Меликов.

«Та трагедия, которая произошла (взрыв на АЗС в Махачкале — прим. URA.RU)… Недобросовестность как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны технадзора», — сказал Сергей Меликов, передает РИА Новости.

Взрыв на одной из заправок в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. В результате инцидента погибли 35 человек, 17 — остаются неопознанными. Президент России Владимир Путин потребовал сделать все возможное, чтобы минимизировать ущерб.

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Недобросовестные предприниматели, надзорные ведомства и министерства несут ответственность за ЧП на АЗС в Махачкале, в результате которого погибли десятки людей. С таким заявлением выступил глава Дагестана Сергей Меликов. «Та трагедия, которая произошла (взрыв на АЗС в Махачкале — прим. URA.RU)… Недобросовестность как со стороны самих предпринимателей, так и со стороны технадзора», — сказал Сергей Меликов, передает РИА Новости. Взрыв на одной из заправок в Махачкале произошел в ночь на 15 августа. В результате инцидента погибли 35 человек, 17 — остаются неопознанными. Президент России Владимир Путин потребовал сделать все возможное, чтобы минимизировать ущерб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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