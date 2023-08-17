Губернатор Артюхов оценил важность единой транспортной платформы для ЯНАО

Артюхов: единая цифровая платформа найдет отражение в транспортной системе ЯНАО

18 августа 2023 в 02:15 Размер текста - 17 +

Артюхов доволен решениями, принятыми на заседании Госсовета Фото: Денис Моргунов © URA.RU Единая цифровая платформа транспортного комплекса в меньшей степени актуальна для ЯНАО из-за отсутствия межрегиональных маршрутов, но ее реализация в России найдет отражение в транспортной системе Ямала. Об этом в интервью корреспонденту URA.RU рассказал глава округа Дмитрий Артюхов после заседания президиума Госсовета. «Президент России Владимир Путин согласовал решение по Единой цифровой платформе для транспорта. Тема очень актуальна для регионов. В меньшей степени для Ямала, так как у нас регион большой и нет межрегиональных маршрутов. Мы летаем на самолетах в другие регионы», — сообщил Артюхов в беседе с корреспондентом URA.RU. Губернатор ЯНАО отметил, что, несмотря на это, цифровизация транспортной системы упростит работу с перевозчиками, позволит уйти от бумажной бюрократии и найдет отражение на Ямале. Транспортная система станет более прозрачна, в профильных министерствах смогут увидеть, где и сколько транспорта вышло на маршрут в конкретном регионе, городе, муниципалитете. Ранее президент России Владимир Путин пообещал обновить общественный транспорт по всей стране до 2030 года. Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что на это потребуется около одного триллиона рублей. Предполагается финансирование проекта из федерального бюджета, но большая часть затрат ляжет на плечи регионов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Единая цифровая платформа транспортного комплекса в меньшей степени актуальна для ЯНАО из-за отсутствия межрегиональных маршрутов, но ее реализация в России найдет отражение в транспортной системе Ямала. Об этом в интервью корреспонденту URA.RU рассказал глава округа Дмитрий Артюхов после заседания президиума Госсовета. «Президент России Владимир Путин согласовал решение по Единой цифровой платформе для транспорта. Тема очень актуальна для регионов. В меньшей степени для Ямала, так как у нас регион большой и нет межрегиональных маршрутов. Мы летаем на самолетах в другие регионы», — сообщил Артюхов в беседе с корреспондентом URA.RU. Губернатор ЯНАО отметил, что, несмотря на это, цифровизация транспортной системы упростит работу с перевозчиками, позволит уйти от бумажной бюрократии и найдет отражение на Ямале. Транспортная система станет более прозрачна, в профильных министерствах смогут увидеть, где и сколько транспорта вышло на маршрут в конкретном регионе, городе, муниципалитете. Ранее президент России Владимир Путин пообещал обновить общественный транспорт по всей стране до 2030 года. Глава Минтранса Виталий Савельев сообщил, что на это потребуется около одного триллиона рублей. Предполагается финансирование проекта из федерального бюджета, но большая часть затрат ляжет на плечи регионов.