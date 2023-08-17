Серийная похитительница детских колясок у курганских матерей отделалась штрафом

Детские коляски женщина воровала из подъездов жилых домов (архивное фото)
За кражу четырех детских колясок жительнице Курганской области назначили штраф. Эта информация опубликована на сайте Щучанского районного суда.
«В феврале 2023 года гражданка похитила три детских коляски на колесах и коляску с санками <…>. Суд назначил ей наказание в виде штрафа», — указано в документе.
Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей. Осужденная совершала кражи в подъездах многоквартирных домов города Щучье.
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