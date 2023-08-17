17 августа 2023
16 августа 2023

Серийная похитительница детских колясок у курганских матерей отделалась штрафом

Суд приговорил жительницу Курганской области к штрафу за кражу детских колясок
© Служба новостей «URA.RU»
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Ботанический сад. Екатеринбург, коляска детская, ботанический сад
Детские коляски женщина воровала из подъездов жилых домов (архивное фото) Фото:

За кражу четырех детских колясок жительнице Курганской области назначили штраф. Эта информация опубликована на сайте Щучанского районного суда.

«В феврале 2023 года гражданка похитила три детских коляски на колесах и коляску с санками <…>. Суд назначил ей наказание в виде штрафа», — указано в документе.

Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей. Осужденная совершала кражи в подъездах многоквартирных домов города Щучье.

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За кражу четырех детских колясок жительнице Курганской области назначили штраф. Эта информация опубликована на сайте Щучанского районного суда. «В феврале 2023 года гражданка похитила три детских коляски на колесах и коляску с санками <…>. Суд назначил ей наказание в виде штрафа», — указано в документе. Сумма штрафа составила 15 тысяч рублей. Осужденная совершала кражи в подъездах многоквартирных домов города Щучье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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