РИАН: ВСУ используют зажигательные снаряды на купянском направлении

18 августа 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

ВСУ используют зажигательные боеприпасы на купянском направлении Фото: 45th Infantry Brigade Combat Team / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины пользуются кассетными и зажигательными снарядами на купянском направлении. Об этом сообщил боец 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. Новость по теме Что известно о запрещенных кассетных боеприпасах, которые США отправят Украине «Много боеприпасов кассетных стало прилетать на наши позиции и очень много стали они использовать зажигательные снаряды», — рассказал российский военнослужащий, передает РИА Новости. Он добавил, что на позициях стоит сухая погода и горит трава, чего раньше не было. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ улучшили свои позиции на купянском направлении. Там добавили, что за сутки на этом было успешно отражено семь контратак ВСУ, передает RT. Командующий операцией объединенных сил «Таврия» Александр Тарнавский 13 июля подтвердил, что ВСУ получили запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы от США. Президент РФ Владимир Путин пообещал применить кассетные боеприпасы в ответ на обстрелы украинских войск.

Вооруженные силы Украины пользуются кассетными и зажигательными снарядами на купянском направлении. Об этом сообщил боец 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа. «Много боеприпасов кассетных стало прилетать на наши позиции и очень много стали они использовать зажигательные снаряды», — рассказал российский военнослужащий, передает РИА Новости. Он добавил, что на позициях стоит сухая погода и горит трава, чего раньше не было. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС РФ улучшили свои позиции на купянском направлении. Там добавили, что за сутки на этом было успешно отражено семь контратак ВСУ, передает RT. Командующий операцией объединенных сил «Таврия» Александр Тарнавский 13 июля подтвердил, что ВСУ получили запрещенные международной конвенцией кассетные боеприпасы от США. Президент РФ Владимир Путин пообещал применить кассетные боеприпасы в ответ на обстрелы украинских войск.