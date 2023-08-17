Тюменка хотела подставить возлюбленного и обвинила его в поджоге себя

18 августа 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Женщину за ложный донос обязали выплатить мужчине штраф Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Тюмени из ревности обвинила возлюбленного в поджоге себя, хотя на самом деле получила ожог на работе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. «Как следует из материалов уголовного дела, подсудимая случайно обожглась на работе. Однако придя домой, и увидя, как гражданский супруг общается со знакомой, из ревности женщина сообщила в полицию, что сожитель облил ей ногу горючей смесью и поджег», — говорится в сообщении ведомства. В ходе следствия, выяснилось, что тюменка оговорила сожителя. Женщина вину свою признал. Суд назначил ей штраф в размере семи тысяч рублей. В настоящий момент пара примерилась и ждет совместного ребенка.

Жительница Тюмени из ревности обвинила возлюбленного в поджоге себя, хотя на самом деле получила ожог на работе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. «Как следует из материалов уголовного дела, подсудимая случайно обожглась на работе. Однако придя домой, и увидя, как гражданский супруг общается со знакомой, из ревности женщина сообщила в полицию, что сожитель облил ей ногу горючей смесью и поджег», — говорится в сообщении ведомства. В ходе следствия, выяснилось, что тюменка оговорила сожителя. Женщина вину свою признал. Суд назначил ей штраф в размере семи тысяч рублей. В настоящий момент пара примерилась и ждет совместного ребенка.