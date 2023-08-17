17 августа 2023

Тюменка хотела подставить возлюбленного и обвинила его в поджоге себя

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабуров Абдулвахоб. Челябинск, сизо, тюрьма, подсудимый, суд, клетка, руки
Женщину за ложный донос обязали выплатить мужчине штраф Фото:

Жительница Тюмени из ревности обвинила возлюбленного в поджоге себя, хотя на самом деле получила ожог на работе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы.

«Как следует из материалов уголовного дела, подсудимая случайно обожглась на работе. Однако придя домой, и увидя, как гражданский супруг общается со знакомой, из ревности женщина сообщила в полицию, что сожитель облил ей ногу горючей смесью и поджег», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе следствия, выяснилось, что тюменка оговорила сожителя. Женщина вину свою признал. Суд назначил ей штраф в размере семи тысяч рублей. В настоящий момент пара примерилась и ждет совместного ребенка.

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Жительница Тюмени из ревности обвинила возлюбленного в поджоге себя, хотя на самом деле получила ожог на работе. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы. «Как следует из материалов уголовного дела, подсудимая случайно обожглась на работе. Однако придя домой, и увидя, как гражданский супруг общается со знакомой, из ревности женщина сообщила в полицию, что сожитель облил ей ногу горючей смесью и поджег», — говорится в сообщении ведомства. В ходе следствия, выяснилось, что тюменка оговорила сожителя. Женщина вину свою признал. Суд назначил ей штраф в размере семи тысяч рублей. В настоящий момент пара примерилась и ждет совместного ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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