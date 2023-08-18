Силовики из ХМАО помогут в борьбе с ростом аварийности на тюменских трассах

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Фестиваль военных духовых оркестров "Фанфары Прикамья". Пермь, инспектор дпс, жезл дпс, инспектор гибдд
Госавтоинспекция ХМАО проведет мероприятие «Трасса» Фото:

Госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) проведет профилактическую работу с водителями, которые собираются ехать в Тюменскую область. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что на тюменских загородных трассах произошла серия смертельных аварий, в которых погибли, в том числе, северяне.

«С 18 по 20 августа, а также в период с 25 по 27 августа, в Югре пройдет мероприятие под названием „Трасса“. В том числе, на тех загородных автодорогах, которые граничат с соседними регионами. Сотрудники ДПС будут проводить разъяснительную работу с водителями, которые, в частности, едут в Тюменскую область. Автовладельцам напомнят о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также расскажут о наиболее аварийных участках федеральной трассы», — сообщили URA.RU в окружной Госавтоинспекции.

В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области агентству сообщили о том, что после серии смертельных ДТП контроль за загородными трассами региона был усилен. «Дополнительные силы были привлечены для усиления в Тобольском, Ярковском и Уватском районах. На наиболее аварийных участках», — сообщили там агентству.

Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор попросил жителей ХМАО и ЯНАО соблюдать правила дорожного движения на трассах региона. Он добавил, что за последние полторы недели на загородных автодорогах произошло 92 ДТП, в которых погибли 19 человек. Большинство из них — северяне.

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Госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (ХМАО) проведет профилактическую работу с водителями, которые собираются ехать в Тюменскую область. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее агентство писало о том, что на тюменских загородных трассах произошла серия смертельных аварий, в которых погибли, в том числе, северяне. «С 18 по 20 августа, а также в период с 25 по 27 августа, в Югре пройдет мероприятие под названием „Трасса“. В том числе, на тех загородных автодорогах, которые граничат с соседними регионами. Сотрудники ДПС будут проводить разъяснительную работу с водителями, которые, в частности, едут в Тюменскую область. Автовладельцам напомнят о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также расскажут о наиболее аварийных участках федеральной трассы», — сообщили URA.RU в окружной Госавтоинспекции. В пресс-службе УГИБДД по Тюменской области агентству сообщили о том, что после серии смертельных ДТП контроль за загородными трассами региона был усилен. «Дополнительные силы были привлечены для усиления в Тобольском, Ярковском и Уватском районах. На наиболее аварийных участках», — сообщили там агентству. Ранее URA.RU писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор попросил жителей ХМАО и ЯНАО соблюдать правила дорожного движения на трассах региона. Он добавил, что за последние полторы недели на загородных автодорогах произошло 92 ДТП, в которых погибли 19 человек. Большинство из них — северяне.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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