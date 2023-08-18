CNN: Пентагон не оценил попытки ВСУ взорвать Крымский мост

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Теракт на Крымском мосту не дал Украине желаемых результатов, подчеркнули в Пентагоне Фото:
новость из сюжета
Взрыв на Крымском мосту

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту не привели к никаким результатам. Об этом сообщает Пентагон.

«Это (удары Украины по Крымскому мосту — прим. URA.RU) не дало ничего решающего», — передает американский телеканал CNN слова высокопоставленного источника из Пентагона. В американском военном ведомстве подчеркнули, что лучше бы Украина акцентировала свое внимание на контрнаступлении.

Также там намекнули, что Украина не сможет вечно продолжать неудачное наступление и рано или поздно поддержка со стороны Запада прекратится. «Наступление не имеет какой-то вечной взлетно-посадочной полосы, чтобы продолжить падение», — уточнили в Минобороны страны.

В последний раз Киев атаковал Крымский мост в ночь на 17 июля. В ходе атаки погибли двое гражданских. Тогда в Службе безопасности Украины впервые взяли ответственность за террористическую атаку. Это не первая атака Киева в регионе. Ранее CNN показал кадры удара по мосту.

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Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту не привели к никаким результатам. Об этом сообщает Пентагон. «Это (удары Украины по Крымскому мосту — прим. URA.RU) не дало ничего решающего», — передает американский телеканал CNN слова высокопоставленного источника из Пентагона. В американском военном ведомстве подчеркнули, что лучше бы Украина акцентировала свое внимание на контрнаступлении. Также там намекнули, что Украина не сможет вечно продолжать неудачное наступление и рано или поздно поддержка со стороны Запада прекратится. «Наступление не имеет какой-то вечной взлетно-посадочной полосы, чтобы продолжить падение», — уточнили в Минобороны страны. В последний раз Киев атаковал Крымский мост в ночь на 17 июля. В ходе атаки погибли двое гражданских. Тогда в Службе безопасности Украины впервые взяли ответственность за террористическую атаку. Это не первая атака Киева в регионе. Ранее CNN показал кадры удара по мосту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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