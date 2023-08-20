Курганский боец рассказал, как ВСУ используют танки для психологических атак

ВСУ стреляют из танков по позициям российских солдат, чтобы держать их в напряжении и не давать спать. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил курганский боец Александр Пылков с позывным «Блогер».
«Под Бахмутом нас каждое утро будил вражеский танк ВСУ. Выезжал из леса и стрелял по заводу, в котором мы находились. От взрывов все стены тряслись, естественно не до сна уже было. Таким образом националисты пытались оказывать на нас психологическое давление, чтобы мы были в постоянном напряжении и не успевали отдыхать», — рассказал боец с позывным «Блогер».
Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик вместе с пулеметчиком из Самары полдня отбивали атаки взвода ВСУ. Также боец рассказывал, как 12 часов следил за перемещением украинских националистов, используя их рацию.
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