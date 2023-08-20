Курганский боец рассказал, как ВСУ используют танки для психологических атак

Участник СВО из Кургана Пылков: бойцы ВСУ стреляли из танков, чтобы не давать нам спать

21 августа 2023 в 07:45 Размер текста - 17 +

Украинские военные используют танки для психологических атак против бойцов ВС РФ Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ стреляют из танков по позициям российских солдат, чтобы держать их в напряжении и не давать спать. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил курганский боец Александр Пылков с позывным «Блогер». «Под Бахмутом нас каждое утро будил вражеский танк ВСУ. Выезжал из леса и стрелял по заводу, в котором мы находились. От взрывов все стены тряслись, естественно не до сна уже было. Таким образом националисты пытались оказывать на нас психологическое давление, чтобы мы были в постоянном напряжении и не успевали отдыхать», — рассказал боец с позывным «Блогер». Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик вместе с пулеметчиком из Самары полдня отбивали атаки взвода ВСУ. Также боец рассказывал, как 12 часов следил за перемещением украинских националистов, используя их рацию.

ВСУ стреляют из танков по позициям российских солдат, чтобы держать их в напряжении и не давать спать. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил курганский боец Александр Пылков с позывным «Блогер». «Под Бахмутом нас каждое утро будил вражеский танк ВСУ. Выезжал из леса и стрелял по заводу, в котором мы находились. От взрывов все стены тряслись, естественно не до сна уже было. Таким образом националисты пытались оказывать на нас психологическое давление, чтобы мы были в постоянном напряжении и не успевали отдыхать», — рассказал боец с позывным «Блогер». Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик вместе с пулеметчиком из Самары полдня отбивали атаки взвода ВСУ. Также боец рассказывал, как 12 часов следил за перемещением украинских националистов, используя их рацию.