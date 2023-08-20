20 августа 2023
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Курганский боец рассказал, как ВСУ используют танки для психологических атак

Участник СВО из Кургана Пылков: бойцы ВСУ стреляли из танков, чтобы не давать нам спать
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, танк, ВСУ, stock
Украинские военные используют танки для психологических атак против бойцов ВС РФ Фото:
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ВСУ стреляют из танков по позициям российских солдат, чтобы держать их в напряжении и не давать спать. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил курганский боец Александр Пылков с позывным «Блогер».

«Под Бахмутом нас каждое утро будил вражеский танк ВСУ. Выезжал из леса и стрелял по заводу, в котором мы находились. От взрывов все стены тряслись, естественно не до сна уже было. Таким образом националисты пытались оказывать на нас психологическое давление, чтобы мы были в постоянном напряжении и не успевали отдыхать», — рассказал боец с позывным «Блогер».

Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик вместе с пулеметчиком из Самары полдня отбивали атаки взвода ВСУ. Также боец рассказывал, как 12 часов следил за перемещением украинских националистов, используя их рацию.

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ВСУ стреляют из танков по позициям российских солдат, чтобы держать их в напряжении и не давать спать. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил курганский боец Александр Пылков с позывным «Блогер». «Под Бахмутом нас каждое утро будил вражеский танк ВСУ. Выезжал из леса и стрелял по заводу, в котором мы находились. От взрывов все стены тряслись, естественно не до сна уже было. Таким образом националисты пытались оказывать на нас психологическое давление, чтобы мы были в постоянном напряжении и не успевали отдыхать», — рассказал боец с позывным «Блогер». Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик вместе с пулеметчиком из Самары полдня отбивали атаки взвода ВСУ. Также боец рассказывал, как 12 часов следил за перемещением украинских националистов, используя их рацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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