На «курганской Рублевке» отремонтируют дороги за 372 млн рублей

В Кетовском округе (который часто именуют «курганской Рублевкой») отремонтируют несколько дорог регионального значения. Конкурс на заключение контракт был завершен, его победитель получит более 372 млн рублей, говорится на сайте госзакупок.
«Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения Курганской области в Кетовском муниципальном округе», — говорится в описании торгов, который проводил «Курганавтодор». Победителем признана компания, согласившаяся выполнить работы за 372,2 млн рублей.
За эти деньги подрядчик должен будет отремонтировать более 16 км дорожного покрытия. Ремонт пройдет на участке трассы Курган — Половинное, подъездах к деревням Северное и Снежная, а также селу Иковка. Закончить ремонт по техзаданию необходимо к 31 июля 2024 года.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Кургана потратят 36 млн на реконструкцию бывшей парковки у торгового центра. Вместо нее мэрия разместит на участке у бывшего ЦУМа остановку общественного транспорта.
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